Frenkie de Jong verwacht niet dat het Nederlands elftal donderdagavond een eenvoudige avond gaat krijgen tegen Wit-Rusland, ook al is Oranje de grote favoriet voor het EK-kwalificatieduel in De Kuip. De middenvelder van Ajax vindt dat de Oost-Europeanen onderschat worden.

"Wit-Rusland is een stugge ploeg, een stuk beter dan veel mensen denken", zei De Jong woensdag op de persconferentie in Zeist. "In die ploeg zitten veel spelers van BATE Borisov en die doen het Europees altijd aardig. Het kan moeilijker worden dan mensen verwachten."

Wit-Rusland bezet de 78e positie op de FIFA-ranking, maar presteerde eind vorig jaar uitstekend in divisie D van de Nations League. De ploeg van bondscoach Igor Kriushenko bleef ongeslagen en kroonde zich met vier zeges uit zes wedstrijden tot groepswinnaar, waardoor Wit-Rusland in ieder geval verzekerd is van de play-offs voor een EK-ticket.

Oranje kende eveneens een sterke groepsfase in de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman eindigde in divisie A als eerste in een groep met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland en plaatste zich daardoor voor de finaleronde van het nieuwe toernooi.

'We zijn favoriet tegen Wit-Rusland'

De Jong merkt dat de verrassende zeges op Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-0) ervoor hebben gezorgd dat de verwachtingen van Oranje, dat zich niet voor het laatste EK (2016) en WK (2018) wist te plaatsen, sterk zijn gegroeid.

"Tegen Frankrijk en Duitsland waren we de underdog, maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. Tegen Wit-Rusland zijn we in ieder geval de favoriet en moeten we ervoor zorgen dat we winnen."

De Jong heeft met Ajax een druk programma achter de rug en miste onlangs nog het competitieduel met PEC Zwolle (2-1) door een lichte blessure, maar de toekomstige middenvelder van FC Barcelona verzekert dat hij fit genoeg is om zowel donderdag tegen Wit-Rusland als zondag tegen Duitsland te spelen.

"Dat valt wel te hopen ja", zei de 21-jarige De Jong met een glimlach. "Het is dit seizoen vaker voorgekomen dat ik veel wedstrijden moest spelen. Ik ben nog jong en moet er nog een beetje achter komen hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Maar ik ben gewoon fit en ook met de frisheid zit het wel goed."

De EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland begint donderdag om 20.45 uur. Het duel met Duitsland van drie dagen later wordt in de Johan Cruijff ArenA gespeeld en begint eveneens om 20.45 uur.

De Jong en Matthijs de Ligt op de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)