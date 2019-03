Ronald Koeman is erop gebrand om donderdag met Oranje voortvarend aan de EK-kwalificatie te beginnen. De bondscoach noemt het thuisduel met Wit-Rusland zelfs de belangrijkste wedstrijd in de kwalificatiecyclus.

"Je wil goed beginnen en de eerste wedstrijd is het belangrijkste", zei Koeman woensdag bij een persconferentie in Zeist. De bondscoach wees erop dat Oranje bij de mislukte kwalificatiereeksen voor het EK in 2016 (2-1 tegen Tsjechië) en het WK van 2018 (1-1 in Zweden) direct begon met puntenverlies.

"Wij zijn samen met Duitsland favoriet om door te gaan in deze poule", stelde Koeman. "Het gaat er om dat we punten pakken tegen de andere drie landen in de groep. Vooral thuis moeten we van ze winnen."

Na de wedstrijd tegen de Wit-Russen staat er zondag opnieuw een thuisduel op het programma voor de ploeg van Koeman. In Amsterdam treedt Oranje aan tegen Duitsland. Verder zitten ook Noord-Ierland en Estland in Groep C.

"De focus moet op de wedstrijd van morgen liggen. Hoe beter we spelen en hoe beter het resultaat, des te makkelijker is de weg naar de volgende", schetste Koeman.

Koeman schrapt training wegens vermoeidheid

Koeman wees erop dat Oranje in 2012 voor het laatst de eerste interland van een kalenderjaar won. Hij merkte aan de data van de trainingen dat de spelers in deze fase van het seizoen vermoeider waren dan eerder en schrapte om die reden de training van woensdagmiddag.

"Spelers staan er in maart fysiek anders voor dan in oktober of november. Daar moeten we niet dramatisch over doen, pijntjes horen bij het topvoetbal. Ik heb van Johan Cruijff geleerd dat als het in de bovenkamer goed zit, dat het dan wel goed komt."

Eerste duels Oranje per kalenderjaar 2012: Engeland-Nederland 2-3

2013: Nederland-Italië 1-1

2014: Frankrijk-Nederland 2-0

2015: Nederland-Turkije 1-1

2016: Nederland-Frankrijk 2-3

2017: Bulgarije-Nederland 2-0

2018: Nederland-Engeland 0-1

2019: Nederland-Wit-Rusland ?-?

Oranje moet agressief omschakelen tegen Wit-Rusland

Koeman, die donderdag zijn 56e verjaardag viert, verwacht dat Wit-Rusland in De Kuip zwaar op de defensie zal leunen. De ploeg van bondscoach Igor Kriuchenko kreeg dit seizoen in zes duels geen enkele treffer tegen, al waren de tegenstanders met Luxemburg, San Marino en Moldavië van een laag niveau.

"We moeten zorgen dat we de ruimte tussen de linies en aan de zijkanten vinden", vertelde Koeman over zijn tactisch strijdplan. "Het baltempo moet hoog zijn, we moeten geduldig blijven en wachten op de juiste momenten."

"En als we balverlies lijden op de helft van de tegenstander, dan is het belangrijk om agressief om te schakelen en snel druk zetten. Als je dan weer in balbezit komt, dan liggen er vaak mogelijkheden."

Nederland-Wit-Rusland begint donderdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Davide Massa.