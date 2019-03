Iker Casillas speelt ook volgend seizoen voor FC Porto. De Portugese topclub heeft het contract van de 37-jarige doelman woensdag verlengd, zonder bekend te maken voor hoelang.

De nieuwe verbintenis betekent in ieder geval wel dat Casillas straks zijn 21e seizoen als profvoetballer ingaat. De Spanjaard speelt sinds de zomer van 2015 voor Porto, waar hij ook dit seizoen eerste doelman is.

Porto is pas de tweede club in de imposante loopbaan van Casillas. De 167-voudig international van Spanje doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid en maakte in 1999 zijn debuut voor de 'Koninklijke', waar hij bleef tot zijn vertrek naar Portugal in 2015.

Casillas keepte in zijn carrière liefst 725 officiële wedstrijden voor Real, waarmee hij onder meer drie keer de Champions League won en vijf keer landskampioen werd. Bij Porto heeft de legendarische doelman al 149 duels achter zijn naam staan.

Casillas gaat zijn 21e seizoen in als prof. (Foto: Pro Shots)

FC Porto tegen Liverpool in Champions League

Vorig seizoen veroverde Casillas met Porto de landstitel en ook dit seizoen is de ploeg van trainer Sérgio Conceicão nog volop in de race om het kampioenschap. Nummer twee Porto heeft net als koploper Benfica 63 punten.

Begin deze maand plaatste Porto zich bovendien voor de kwartfinales van de Champions League door AS Roma uit te schakelen. Voor een plek in de halve eindstrijd nemen de Portugezen het op tegen Liverpool. Porto won de Champions League in 2004 voor de eerste en tot dusver enige keer.