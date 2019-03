VAR-projectleider Mike van der Roest maakt de overstap van de KNVB naar de FIFA. De Nederlander wordt bij de wereldvoetbalbond verantwoordelijk voor alles wat met de videoscheidsrechter te maken heeft.

Van der Roest begon bij de KNVB als scheidsrechter en floot tussen 2005 en 2009 110 wedstrijden in het betaald voetbal. In 2015 werd de 46-jarige Alkmaarder toegevoegd aan de technische staf scheidsrechterszaken bij de voetbalbond.

"Mike heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de VAR in Nederland. Van testen in busjes langs de velden tot de komst van het ARAG KNVB Replay Center", vertelt coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond op de site van de KNVB.

"Hij heeft uitstekend werk verricht. Zowel voor Mike als de KNVB is het een groot compliment dat hij voor deze positie is gevraagd. We wensen hem veel succes met deze mooie stap."

Van der Roest floot 110 duels in het betaald voetbal. (Foto: Pro Shots)

'Dit is een beloning voor ons werk'

Van der Roest, die in zijn loopbaan naast scheidsrechter ook competitieleider in district West I was, kijkt uit naar zijn "prachtige uitdaging" bij de FIFA. "In Nederland zijn we altijd aanjager van de VAR geweest. Dat ik nu bij de FIFA aan de slag ga als projectleider, beschouw ik als beloning voor ons werk."

Het is dit seizoen voor het eerst dat er in de Eredivisie gebruik wordt gemaakt van de VAR. Het technologische hulpmiddel, dat ook in andere nationale competities is ingevoerd, werd vorige zomer al ingezet op het WK in Rusland en deed na de winterstop zijn intrede in de Champions League.

Ook tijdens de finale van de Europa League, de finaleronde van de Nations League en het WK voor vrouwen van komende zomer in Frankrijk zal gebruik worden gemaakt van de VAR.