José Mourinho zegt de laatste maanden enkele aanbiedingen te hebben afgeslagen. De werkloze trainer hoopt in juni weer aan de slag te gaan en wacht op de juiste club.

"Ik sta er voor open om naar een club te gaan waar ik nog niet eerder heb gewerkt en naar een plaats waar ik nog geen titels heb gewonnen", zegt de oud-trainer van onder meer FC Porto, Chelsea, Internationale, Real Madrid en Manchester United tegen BeIn Sports.

De Portugees werd in december ontslagen in Manchester en zit sindsdien zonder club. "Ik heb nu iets meer dan twee maanden geen club en bereid me voor op een nieuwe uitdaging", vertelt de 56-jarige Mourinho.

"Ik neem geen vakantie, maar ben dagelijks bezig met het geven van conferenties over voetbal en het bekijken van wedstrijden. Ik zou graag in juni weer bij een club beginnen, zodat ik me kan bezighouden met de planning van de voorbereiding."

'Ik heb drie of vier aanbiedingen afgeslagen'

Mourinho won in zijn lange carrière liefst 25 prijzen, waaronder de Champions League met FC Porto en Internazionale. Hij wil niet overhaast te werk gaan bij het kiezen van een nieuwe club.

"Ik heb drie of vier aanbiedingen afgeslagen en heb een goed idee van wat ik precies wil. Daarmee doel ik niet per se op een bepaalde club, maar wel op een bepaalde manier van werken."