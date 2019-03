Clubpresident Uli Hoeness heeft aangekondigd dat Bayern München komende zomer een recordbedrag aan nieuwe spelers gaat uitgeven. 'Der Rekordmeister' acht dat noodzakelijk om de samenstelling van de selectie te veranderen.

"We zitten midden in het proces van het verjongen van ons team. Het wordt het grootste investeringsprogramma ooit in de geschiedenis van Bayern", zei Hoeness dinsdagavond volgens Duitse media op een beurs in München.

Bayern moet komende zomer hoe dan ook investeren in nieuwe spelers, want de huidige koploper in de Bundesliga ziet vleugelspelers Arjen Robben en Franck Ribéry (beiden 35 jaar) na dit seizoen vertrekken.

Met doelman Manuel Neuer, verdedigers Jérome Boateng, Rafinha en Mats Hümmels, middenvelder Javi Martínez en spits Robert Lewandowski heeft Bayern op dit moment nog zes basisspelers in de selectie zitten die 30 jaar of ouder zijn.

Robben is de op één na oudste speler in de Bayern-selectie. (Foto: ANP)

Bayern versterkte zich al met Pavard

Bayern zette onlangs al een eerste stap naar de verjonging van het elftal door de Fransman Benjamin Pavard voor vijf jaar vast te leggen. De 23-jarige verdediger komt na dit seizoen over van VfB Stuttgart.

Het voornemen van Bayern om door te selecteren, komt tijdens een vooralsnog teleurstellend seizoen voor de regerend landskampioen. De ploeg van trainer Niko Kovac werd vorige week door Liverpool uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League en heeft het in de competitie lastiger dan voorgaande jaren.

Bayern staat weliswaar aan kop in Duitsland, maar nummer twee Borussia Dortmund heeft eveneens 60 punten. Bayern vervolgt de competitie na de interlandperiode op zaterdag 30 maart met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg, terwijl Dortmund VfL Wolfsburg ontvangt.

