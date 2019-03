Engeland bereidt zich momenteel voor op de eerste kwalificatieduels voor het EK 2020, maar de blik gaat ondertussen ook al langzaam op de finaleronde van de Nations League in juni. Aanvoerder Harry Kane vindt dat toernooi van groot belang.

Engeland neemt het op 6 juni in de halve finales van de Nations League op tegen het Nederlands elftal. Portugal en Zwitserland, de andere twee groepswinnaars in de A-divisie, spelen in de andere halve eindstrijd tegen elkaar.

"Het komt niet vaak voor dat je in het shirt van Engeland de kans krijgt een prijs te winnen", zei Kane dinsdagavond op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Tsjechië. "Mocht dat lukken, dan is het wat mij betreft een beter jaar dan 2018, toen we de halve finales van het WK bereikten."

Engeland veroverde in 1966 voor de eerste keer en tot dusver enige keer de wereldtitel en bleef sindsdien zonder toernooizege. 'The Three Lions' bereikten vorige zomer in Rusland weliswaar voor het eerst in 28 jaar de halve finales van het WK, maar Kroatië bleek toen na verlenging te sterk.

Kane, die zich op het WK met zes treffers tot topscorer kroonde, legt de lat nu hoger. "Hopelijk kunnen we dit jaar wél een prijs in de wacht slepen. 2018 was natuurlijk een fantastisch jaar voor mij, maar het belangrijkste is dat we toernooien winnen. We willen de fans blij en trots maken."

Kane en Dele Alli op de training van Engeland. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen verwacht nu dat we presteren'

Voor het duel met Oranje in juni speelt Engeland deze maand EK-kwalificatieduels met Tsjechië (thuis, 22 maart) en Montenegro (uit, 25 maart). Kane is blij dat Engeland in de groepsfase van de Nations League al heeft aangetoond dat het succes op het WK geen toevalstreffer was.

"We zijn de enige halvefinalist van het vorige WK die als eerste in de Nations League-groep is geëindigd en dat terwijl we misschien wel in de moeilijkste poule zaten. Voor het WK waren er nog geen verwachtingen, maar nu rekent iedereen erop dat we presteren."

"Dat zal in de EK-kwalificatiereeks niet anders zijn", waarschuwt Kane. "Men vindt dat we in een eenvoudige groep zitten en verwacht dat we ons wel even kwalificeren, maar zo makkelijk is het niet. Het zou mooi zijn als we goed beginnen, want dan kunnen we daar op verder bouwen."

Engeland zit naast Tsjechië en Montenegro in een groep met Bulgarije en Kosovo. De twee beste ploegen plaatsen zich voor het EK, dat van 12 juni tot en met 12 juli 2020 in twaalf verschillende landen wordt gehouden.