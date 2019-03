Alfred Schreuder is directeur voetbalzaken Marc Overmars dankbaar dat hij ondanks zijn doorlopende contract mag vertrekken bij Ajax. De assistent-trainer wordt volgend seizoen hoofdtrainer van TSG 1899 Hoffenheim.

Schreuder maakte in januari 2018 juist de overstap van Hoffenheim náár Ajax, waar hij sindsdien assistent van trainer Erik ten Hag is. De Bundesliga-club vroeg Schreuder circa 2,5 week geleden om komende zomer terug te keren als opvolger van hoofdtrainer Julian Nagelsmann, die volgend seizoen trainer is van RB Leipzig.

"In eerste instantie schrok Overmars", vertelt Schreuder woensdag in De Telegraaf. "Maar ik ben heel dankbaar hoe hij zich naar Hoffenheim toe heeft opgesteld. Marc weet als geen ander dat je het er niet snel uit krijgt als iets in iemands kop zit. Het is een grote uitdaging dat ik het nu als hoofdtrainer mag laten zien."

De 46-jarige Schreuder tekende dinsdag een contract tot medio 2022 bij Hoffenheim, dat naar verluidt iets minder dan 1 miljoen euro betaalt om zijn tot 2020 lopende contract bij Ajax af te kopen. "Dat geeft aan dat ze me graag wilden hebben", aldus Schreuder, die niet lang na hoefde te denken over het aanbod.

"Ik voelde dat dit een geweldige kans is. De Bundesliga is geweldig. Ik ken de club, de filosofie, werkwijze en ambitie en die passen allemaal bij mij. Ze willen jonge jongens inpassen en werken met een mix van jeugd en ervaring. Het is een beetje het Ajax van Duitsland."

Erik ten Hag en Alfred Schreuder. (Foto: Pro Shots)

'Veel spelers en mensen uit de staf zijn blij voor me'

De overstap komt desondanks als een verrassing, want Schreuder maakt als assistent van Ten Hag vooralsnog een succesvol seizoen door bij Ajax. De Amsterdammers bereikten voor het eerst sinds 2002/2003 de kwartfinales van de Champions League, staan voor het eerst sinds 2014 in de TOTO KNVB Beker-finale en doen nog volop mee in de titelrace.

"Veel spelers en mensen uit de staf zijn blij voor me en gunnen me de transfer, maar vinden het ook jammer dat ik wegga", vertelt Schreuder, die zich op zijn plek voelt bij Ajax nadat hij tussen oktober 2015 en januari 2018 al als assistent-coach bij Hoffenheim werkte.

"Erik (ten Hag, red.) heeft me dit seizoen een grote mate van vrijheid gegeven en dat is fijn. We hebben een prima taakverdeling, waarbij ik een deel voor mijn rekening neem en Erik natuurlijk ook een flink gedeelte. Ik ben een assistent met veel vrijheden. Vanaf nu gaat de focus ook weer volledig op Ajax."

De Amsterdammers hervatten de competitie na de interlandperiode op zondag 31 maart met de topper tegen PSV in de Johan Cruijff ArenA. Het heenduel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League is op woensdag 10 april. Volgend seizoen zal Christian Poulsen de taken van Schreuder als assistent op zich nemen.

