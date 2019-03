Jonathan Reis heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De voormalige spits van PSV en Vitesse is nog steeds niet volledig hersteld van de zware knieblessure die hij in 2010 opliep en gaat niet meer actief op zoek naar een club.

"Ik heb mijn laatste officiële wedstrijd een jaar geleden gespeeld. Het gaat hem niet meer worden", zegt de nu 29-jarige Reis woensdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De Braziliaanse aanvaller werd in 2007 door PSV naar Nederland gehaald en begon in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. Drie jaar later - na een roerige periode waarin Reis werd betrapt op alcohol- en drugsgebruik en hij zijn ontbonden contract terug moest verdienen - leek Reis definitief door te breken.

In december 2010 liep hij echter zwaar knieletsel op na een botsing met Roda JC-keeper Przemysław Tytoń. "Dat moment was misschien wel het ergste wat je als voetballer kunt meemaken", blikt Reis terug op dat moment. "Ik heb nu nog pijn aan de knie en het maakt voetballen op topniveau onmogelijk, maar het is niks vergeleken met wat ik toen voelde."

Het duel met Roda bleek zijn laatste wedstrijd voor PSV. De Eindhovenaren wilden Reis na zijn revalidatieperiode niet voor meerdere jaren vastleggen, waarna de spits in december 2011 een contract tekende bij Vitesse. Hij kwam tot 54 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers en scoorde daarin twaalf keer.

Reis raakt zwaar geblesseerd na een duel met Tyton. (Foto: Pro Shots)

'Ik was onbezonnen en deed domme dingen'

Nadat zijn contract bij Vitesse in 2013 werd ontbonden, raakte de loopbaan van Reis in verval. Hij speelde eerst jarenlang voor kleinere clubs in Brazilië, stond enkele maanden onder contract bij het Turkse Boluspor en vertrok in 2016 naar Japan. Reis hoopte deze week te tekenen bij een club in Indonesië, maar besloot daar vanaf te zien.

Terugkijkend op zijn loopbaan heeft Reis vooral spijt dat hij zich in de beginjaren van zijn carrière vergreep aan alcohol en drugs. "Ik was onbezonnen en deed domme dingen, die ik nu nooit meer zou doen. Het was totaal onverantwoordelijk", aldus Reis, die vooral met een goed gevoel terugkijkt op zijn periode bij PSV.

"Ik heb met Fred Rutten mogen werken, de beste coach die ik ooit gehad heb. Een fantastische trainer en vooral een goed mens. Iemand met hart voor zijn spelers, waar je elke seconde voor door het vuur wilt gaan. Hij heeft me ondanks al mijn fouten toch kansen gegeven."

Reis speelde in totaal 68 Eredivisie-wedstrijden en kwam daarin negentien keer tot scoren.