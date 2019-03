Henk de Jong gaat opnieuw als trainer van SC Cambuur aan de slag. De 54-jarige Fries wordt woensdag bij de club uit Leeuwarden gepresenteerd.

Dat melden verschillende media, waaronder de Leeuwarder Courant. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar De Jong tekent in het Cambuur Stadion.

De Jong is nu nog actief bij De Graafschap. Hij had daar zijn contract kunnen verlengen, maar dat deed hij niet omdat zijn vrouw ziek is en het reizen tussen zijn woonplaats Drachten en Doetinchem hem mede daarom zwaar valt.

"Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het", zei hij destijds.

Van 2010 tot 2016 was De Jong bij Cambuur actief, eerst als assistent en daarna als hoofdtrainer. Hij promoveerde met de 'Herten' in 2013 naar de Eredivsie en stevende af op degradatie naar de Eerste Divisie toen hij in 2016 opstapte.

Sinds 2017 is De Jong de eindverantwoordelijke bij De Graafschap. Hij promoveerde met de 'Superboeren' afgelopen seizoen naar de Eredivisie en vecht dit seizoen tegen degradatie naar de Eerste Divisie.

Henk de Jong stapte in 2016 op als trainer van SC Cambuur. (Foto: ANP)

De Jong volgt Hake op bij Cambuur

De Jong volgt René Hake op bij Cambuur. De 47-jarige Drent kreeg vorige week van de clubleiding te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengt en dus komende zomer moet vertrekken.

De Jong neemt Sandor van der Heide mee als assistent naar Cambuur. Hij werkte ook al in zijn eerste periode bij Cambuur en bij De Graafschap samen met de voormalig profvoetballer, die furore maakte bij Cambuur.

Een woordvoerder van Cambuur meldt dat woensdag de nieuwe hoofdtrainer wordt gepresenteerd. Hij wil niet zeggen of het om De Jong gaat.

Cambuur is bezig aan een matig seizoen. De geelblauwe formatie bezet negen speelrondes voor het einde slechts de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en moet dus nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Cambuur kan vrijdag wat dat betreft een goede eerste stap zetten als er wordt gewonnen op bezoek bij concurrent FC Volendam. Eerder dit seizoen speelden beide ploeg met 1-1 tegen elkaar gelijk in Leeuwarden.

