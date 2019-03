Robert Molenaar is het niet eens met zijn ontslag als trainer van Roda JC. De vijftigjarige Noord-Hollander vindt dat hij dit seizoen naar behoren presteerde met de Limburgers in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik had geen voorgevoel. Voorafgaand aan het seizoen hebben we samen gezeten en is de alarmknop stevig ingedrukt", zei Molenaar dinsdag tegenover verschillende media, waaronder De Limburger en FOX Sports.

"Toen is gezegd dat vooral de passie en de strijd belangrijk zouden zijn, dat er met veel geluk een play-offplek in zou zitten. Dat de resultaten nu zo’n groot onderdeel zijn van de reden tot ontslag verbaast me ten zeerste."

Molenaar degradeerde afgelopen seizoen met Roda JC uit de Eredivisie en bezet dit seizoen met de Kerkradenaren negen speelrondes voor het einde de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, op grote achterstand van koploper FC Twente.

"In de zomer is er een club bijna failliet gegaan. En die club heet Roda JC. Toen is er in allerijl een selectie samengesteld die niet past bij de grootte van de club. Er zitten hele hoge rugnummers tussen. 8 en 9 bijvoorbeeld zijn niet ingevuld", aldus Molenaar.

"Ik heb elf debutanten gehad, waarvan vier in één wedstrijd. Ik weet niet of dat een Guinness Book of Records-momentje is? Maar dat geeft wel aan in welke nood de club was. Ik vind dat de zevende plaats nog boven verwachting is. Zeker gezien de uitlatingen aan het begin van het seizoen."

Eric van der Luer volgt Robert Molenaar op als trainer van Roda JC. (Foto: ProShots)

'Als ze denken dat de club hiermee geholpen is, moeten ze dat doen'

Molenaar is niet van plan verwijten te maken, al is hij naar eigen zeggen wel de discussie aangegaan toen hij dinsdagochtend in het Parkstad Limburg Stadion de reden van zijn gedwongen vertrek kreeg te horen van technisch directeur Harm van Veldhoven.

"Ik wil niet jammeren. Ik heb ooit van Roda JC het vertrouwen gekregen en dat heb ik proberen terug te betalen door hard te werken. Als ze denken dat de club hiermee geholpen is, moeten ze dat doen."

Molenaar weigert zich ook kritisch uit te laten over zijn opvolger Eric van der Luer. Hij gaf vorige week nog te kennen dat de toenmalig trainer van het beloftenelftal 'zijn bek moest houden' na negatief te zijn geweest over spits Tim Väyrynen.

"Ik ga er niet over wie me opvolgt. Ik heb er geen mening over en wil er niet over klagen. Wat ik vorige week zei, kwam veel harder over dan ik het heb bedoeld. De werkwijze van Eric en van mij ligt ongeveer 180 graden uit elkaar en daar heb ik me ook met grote regelmaat over beklaagd. Maar als privépersoon kan ik prima met hem door een deur."

Roda JC speelt zondag om 16.45 uur de beladen derby in eigen huis tegen MVV Maastricht. De winnaar van dat treffen doet goede zaken met het oog op plaatsing voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

