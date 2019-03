Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2020 donderdag met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Wat weten we van de ploeg die Oranje al zo vaak trof?

Het was amper een verrassing dat Wit-Rusland begin december uit de koker rolde bij de loting in Dublin. De Oost-Europeanen zijn de laatste jaren namelijk 'vaste klant' in de kwalificatiepoule van Nederland.

De landen stonden tegenover elkaar op weg naar de EK's van 1996, 2004 en 2008 en het WK van vorig jaar. Van de acht confrontaties won Oranje er zes en was Wit-Rusland twee keer de beste. De laatste ontmoeting, op 7 oktober 2017 in Borisov, eindigde in 1-3.

"Maar er is bij Nederland nu sprake van een nieuwe generatie met veel jonge spelers, dus we moeten die wedstrijd in de Borisov Arena vergeten", zei bondscoach Igor Kriushenko na de loting voor de EK-kwalificatie vol vertrouwen.

"Iedere wedstrijd staat op zich. We zullen vol de strijd aangaan met Nederland, en ook met Duitsland. Er liggen altijd kansen. Tegen de andere landen kunnen we zeker een goed resultaat halen."

De basisploeg van BATE Borisov voor het Europa League-duel met Arsenal van 14 februari telde zeven Wit-Russische internationals, onder wie Aleksandr Hleb (gehurkt, derde van rechts). Vijf van hen zitten bij de selectie tegen Oranje. (Foto: Pro Shots)

BATE onder aanvoering Hleb hofleverancier

In tegenstelling tot Oranje werkt Kriushenko sinds zijn aanstelling in maart 2017 met een grotendeels vaste en ervaren kern bij de Wit-Russen. De belangrijkste krachten spelen al jaren in de eigen competitie, waarbij BATE Borisov hofleverancier is.

De topclub die de laatste dertien jaar landskampioen werd, staat met een aantal van zes ook nu weer de meeste spelers af. Drie van hen - Stanislav Dragun, Igor Stasevich en uiteraard Aleksandr Hleb - zijn samen goed voor 180 interlands.

Met vier spelers is het Wit-Russische Dynamo Brest eveneens goed vertegenwoordigd in de 23-koppige selectie van Kriushenko, die duidelijk inzet op ervaring.

In zijn 23-koppige selectie zitten namelijk liefst elf spelers die dertig jaar of ouder zijn. De gemiddelde leeftijd is ruim 29 jaar, waaraan geen enkel ander land in de EK-kwalificatie kan tippen.

Wit-Russen kenden sterk 2018

Aan het vertrouwen zal het bij Wit-Rusland in ieder geval niet liggen, want de nummer 76 van de UEFA-ranking heeft een goed 2018 achter de rug. In het vorige kalenderjaar werd slechts één keer verloren; alleen Finland was in een vriendschappelijke interland met 2-0 te sterk.

Verder werd zes keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de Wit-Russen uitkwamen in de op papier zwakke divisie D van de Nations League, tegen Moldavië, Luxemburg en San Marino.

De goede resultaten betekenden dat de ploeg van Kriushenko promoveerde naar divisie C. In de komende editie zijn daardoor sterkere landen als Ierland, Slowakije en Turkije de mogelijke tegenstanders.

Nederland-Wit-Rusland wordt donderdag in De Kuip gespeeld en begint om 20.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.