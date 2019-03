Bondscoach Joachim Löw is hoopvol dat hij er met een nieuwe generatie in slaagt om weer successen te boeken met Duitsland. Hij trekt zich weinig aan van de kritiek die hij kreeg op het passeren van een aantal routiniers.

"Dat het niet langer oproepen van Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller voor veel discussie zou zorgen, was mij wel duidelijk. Het lukt mij echter prima me weer te focussen op het voetbal", zei Löw dinsdag op een persconferentie.

"Ik ga nu met een nieuw team een nieuwe uitdaging aan. Ik moet hun het gevoel geven dat wij als technische staf zijnde ze volledig vertrouwen. Anders gaat het niet werken. Maar dat komt wel goed."

Vorige maand gaf Löw te kennen dat hij geen beroep meer doet op Bayern München-spelers Hummels (30), Boateng (30) en Müller (29). Het trio behaalde in 2014 de wereldtitel in Brazilië en was goed voor gezamenlijk 246 interlands.

Als vervangers van Hummels, Boateng en Müller riep Löw Niklas Stark (Hertha BSC, 23), Lukas Klostermann (RB Leipzig, 22) en Maximilian Eggestein (Werder Bremen, 22) op voor de eerstvolgende interlands, tegen Servië en Nederland.

"We moeten deze jongens de kans geven om zich te ontwikkelen en meer verantwoordelijken te nemen. We moeten oplossingen voor ze bieden als ze fouten maken, zodat ze zich in de komende maanden vrij voelen in hun hoofd", aldus Löw.

Teleurstelling bij het Duits elftal na de uitschakeling op het WK in Rusland. (Foto: ANP)

'Ik weet hoe ik om moet gaan met de druk'

Duitsland kende een zeer teleurstellend 2018. De nummer veertien van de FIFA-ranking werd op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld en degradeerde in de Nations League naar Divisie B.

"Het belangrijkste is dat we in een hoger tempo gaan spelen met meer dynamiek en meer focus op de aanval. Met de groep die we nu hebben, moet dat zeker mogelijk zijn. We gaan er in elk geval alles aan doen", vertelde Löw.

"Ik weet hoe ik om moet gaan met de druk. Ik weet wat er nodig is nu we ons in deze positie bevinden. We hebben geleerd van de tegenslagen. We hebben nu een compleet andere houding nodig ten opzichte van vorig jaar."

Duitsland oefent woensdag in Wolfsburg tegen Servië en begint zondag in Amsterdam de EK-kwalificatie tegen Nederland, dat Duitsland én Frankrijk onder zich hield in de Nations League en in mei de finaleronde mag spelen.

"De wedstrijd tegen Nederland doet er natuurlijk het meeste toe. De trainingen en de wedstrijd tegen Servië zijn ook van belang, maar alles is gericht op zondag. De wedstrijd tegen Servië komt ons wat dat betreft goed uit, omdat we ons zo goed kunnen voorbereiden op de manier van spelen van Nederland", besloot Löw.