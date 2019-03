Paris Saint-Germain heeft dinsdag goed nieuws gekregen van het CAS. Het internationaal strafhof bepaalde in een beroepszaak dat de UEFA een onderzoek naar het financiële beleid van de Franse club niet mag heropenen.

Het CAS zegt in zijn beslissing dat de UEFA zich in deze zaak niet aan zijn eigen regels heeft gehouden.

Op 22 juni 2018 besloot de Europese voetbalbond namelijk al dat er opnieuw gekeken zou moeten worden of PSG de Financial Fair Play-regels had overtreden, maar dat besluit werd pas op 19 september 2018 formeel gemaakt. Volgens de UEFA-reglementen had dat binnen tien dagen gebeurd moeten zijn, waardoor het beroep van PSG succes had.

De UEFA neemt het financiële beleid van de Franse koploper, eigendom van schatrijke investeerders uit Qatar, al jaren onder de loep. In deze zaak gaat het om de financiën tot juni 2017.

Naar de aankoop van Neymar (voor 222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (voor 180 miljoen euro, na eerst nog een seizoen op huurbasis) in het seizoen 2017/2018 loopt nog een ander onderzoek.

PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi. (Foto: ProShots)

Clubs moeten zich aan allerlei regels houden

Europese clubs moeten zich van de UEFA aan allerlei financiële regels houden. Het komt erop neer dat clubs op de lange termijn niet meer geld mogen uitgeven dan dat er binnenkomt.

Daarnaast is het niet de bedoeling dat meer dan 70 procent van de omzet aan spelerssalarissen wordt uitgegeven.

PSG leverde in 2014 al een keer 20 miljoen euro aan Champions League-prijzengeld in als schikking in een Financial Fair Play-zaak.

