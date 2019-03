Aanvoerder Menno Koch schaamt zich diep voor het feit dat Mitchell van der Gaag maandag ontslag heeft genomen bij het geplaagde NAC Breda. De 24-jarige verdediger had het seizoen graag afgemaakt met de coach.

"Ik vind dat we de trainer als team in de steek hebben gelaten", zei Koch dinsdag op het trainingsveld van NAC tegen de NOS. "Ik voel me er ook heel erg verantwoordelijk voor. Dat het zo ver is gekomen, doet heel veel pijn."

Hekkensluiter NAC verkeert eigenlijk al het hele seizoen in degradatiezorgen, maar staat na de pijnlijke 0-4-thuisnederlaag tegen FC Utrecht van zaterdagavond nog steviger op de laatste plaats.

Zowel nummer zeventien FC Emmen als nummer zestien De Graafschap heeft acht punten meer, waardoor de 'Parel van het Zuiden' een wonder nodig heeft om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Van der Gaag hoopt door zijn vertrek dat er iemand anders komt die wél voor een ommekeer kan zorgen in Breda.

"Dat is zijn beslissing en dat moeten we respecteren, maar persoonlijk had ik het seizoen graag met hem afgemaakt", aldus Koch, die het ook persoonlijk lastig had met het ontslag van Van der Gaag. "Het was moeilijk voor me om woorden te vinden die ik tegen hem wilde uitspreken. Dit moet ik ook even voor mezelf verwerken."

Mitchell van der Gaag diende maandag zijn ontslag in. (Foto: Pro Shots)

'Mensen vinden me nu misschien een lul'

Door de ruime nederlaag van zaterdag tegen Utrecht leed NAC niet alleen het derde verlies op rij, maar wachten de Brabanders ook nog altijd op de eerste competitiezege sinds 22 december 2018. Hoewel de situatie penibel is, wil Koch nog niet aan de Keuken Kampioen Divisie denken.

"Het mooie aan voetbal is dat er in het verleden gekke dingen zijn gebeurd en we moeten hopen dat we daar nu ook voor kunnen zorgen. Dat het heel moeilijk gaat worden en dat het veel werk nodig heeft, is een gegeven. Maar we hebben nog acht wedstrijden, dus er is gewoon nog een kans."

"Ik snap dat veel mensen in Nederland er anders naar kijken en dat ook onze fans kritisch zijn", vervolgde Koch. "Misschien vinden ze me nu ook wel een lul dat ik dit zeg, maar toch hoop ik dat onze supporters erin blijven geloven. Dat is het enige waar wij ons aan vast kunnen houden. Anders kunnen we er beter mee stoppen."

NAC speelt op zondag 31 maart de eerste wedstrijd zonder Van der Gaag, wanneer VVV-Venlo op bezoek komt in het Rat Verlegh Stadion. Het is nog niet bekend of er dit seizoen al een opvolger komt voor de vertrokken coach. De honneurs worden op dit moment waargenomen door de assistent-trainers.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie