Adrie Koster is ook de komende twee jaar de coach van Willem II. De 64-jarige Zeeuw heeft zijn aflopende contract bij de bekerfinalist dinsdag met twee jaar verlengd.

Koster tekende vorig jaar april voor één seizoen bij Willem II, als opvolger van Erwin van de Looi en interim-trainer Reinier Robbemond.

De drievoudig Oranje-international koos bewust voor een verbintenis voor de korte termijn, al gaf hij toen al wel aan dat hij de intentie had om langer in Tilburg te blijven.

Willem II kent een prima seizoen onder Koster. De Brabanders staan met 34 punten op de negende plek in de Eredivisie. Bovendien bereikte de club voor het eerst sinds 2005 en voor de vierde keer in totaal de finale van de TOTO KNVB-beker. Ajax is op 5 mei de tegenstander in De Kuip.

Koster begon in 1990 bij Willem II aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij daarvoor vier jaar assistent was geweest in Tilburg. Medio 1991 vertrok de voormalige aanvaller naar Roda JC. Daarna was hij nog hoofdtrainer bij Helmond Sport, Top Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk, Ajax, Club Brugge, Jong Oranje, Beerschot en Club Africain.

