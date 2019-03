Ahmed Hossam Mido is dinsdag ontslagen door Al-Wahda Club uit Saoedi-Arabië. De oud-Ajacied zou het veld moeten ruimen na een beledigende tweet van zaterdag richting een fan, enkele uren nadat de ploeg van Mido met 0-4 verloor van Al-Nasr.

De desbetreffende supporter zou volgens media in Saoedi-Arabië Mido op Twitter hebben gevraagd op te stappen, waarop de 36-jarige Egyptenaar een beledigende tweet terugstuurde.

Het lijkt erop dat die tweet tot het ontslag van Mido heeft geleid, al beweert de ex-spits dat hij het bericht niet zelf de wereld in heeft gestuurd. De oud-speler van onder meer Ajax, AS Roma en Tottenham Hotspur claimt dat zijn Twitter-account tijdelijk gehackt was.

"Ik accepteer het besluit van het bestuur om mij te ontslaan, maar ik ga er alles aan doen om aan te tonen dat ik gehackt was", zei Mido dinsdag in een eerste reactie op Twitter.

Al-Wahda komt uit op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië en bezet momenteel de zesde plek in de competitie met 36 punten uit 24 wedstrijden. Mido werkte sinds 2018 bij de club, waar hij begon als technisch directeur en later trainer werd.

Eerder in zijn trainersloopbaan stond de vijftigvoudig international van Egypte voor de groep van Al-Zamalek, Ismaily SC en Wadi Degla in zijn geboorteland.