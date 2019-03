Roda JC heeft trainer Robert Molenaar dinsdag ontslagen. Clubicoon Eric van der Luer, die vorige week nog een flinke veeg uit de pan kreeg van Molenaar, zit de rest van het seizoen op de bank bij de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie.

Roda JC meldt op zijn site dat "de tegenvallende resultaten van de laatste weken" de reden zijn voor het op non-actief stellen van Molenaar, die nog een contract had tot 1 juli 2019.

De vijftigjarige oud-prof zette afgelopen donderdag de verhoudingen bij de club uit Kerkrade op scherp door stevig uit te halen naar Van der Luer.

Molenaar was boos dat de toenmalige coach van de beloftenploeg van Roda JC zich een paar dagen eerder openlijk kritisch had uitgelaten over spits Tim Väyrynen na een nederlaag van Jong Roda JC bij Jong Excelsior (3-0).

"Hij moet zijn bek houden", zei Molenaar op zijn wekelijke persmoment over Van der Luer. "Hij moet zich gedeisd houden, dit soort dingen hoor je binnenskamers te bespreken."

Van der Luer was zich in gesprek met De Limburger van geen kwaad bewust: "Waar gaat dit over? Ik zeg de dingen gewoon zoals ze zijn." Technisch directeur Harm van Veldhoven zei in een reactie op het relletje dat hij met beide trainers zou gaan praten.

Eric van der Luer. (Foto: ProShots)

Molenaar degradeerde vorig seizoen met Roda

Molenaar was sinds de zomer van 2017 hoofdtrainer van Roda JC. Vorig seizoen degradeerde de oud-coach van FC Volendam met de Limburgers uit de Eredivisie.

De Kerkradenaren presteren dit seizoen wisselvallig in de Keuken Kampioen Divisie. Roda stond in de winterstop achtste en is vooral de laatste weken slecht in vorm. De laatste zege dateert van 15 februari (1-0 tegen SC Cambuur) en uit de laatste zeven duels pakte de ploeg van Molenaar maar vijf punten.

De 53-jarige Van der Luer speelde tussen 1988 en 2002 meer dan vierhonderd wedstrijden voor Roda JC. De tweevoudig Oranje-international werkt sinds medio 2015 bij de club als scout en trainer van de beloftenploeg.

Van der Luer debuteert zondag in de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot MVV Maastricht (aftrap 16.45 uur) als hoofdtrainer van Roda JC.

Molenaar is de vierde trainer die dit seizoen ontslagen is bij een Keuken Kampioen Divisie-club. Misha Salden (FC Volendam), Gérard de Nooijer (FC Dordrecht) en Michele Santoni (Almere City FC) gingen hem voor.

