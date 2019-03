Memphis Depay is blij dat hij zich na een moeizame periode bij Olympique Lyon kan richten op het Nederlands elftal. De 25-jarige aanvaller hoopt bij Oranje te laten zien dat hij de laatste wedstrijden in Frankrijk onterecht is gepasseerd door trainer Bruno Génésio.

Memphis begon het seizoen steevast in de basis bij Lyon, maar van de laatste vijf competitieduels stond hij maar één keer aan de aftrap. In de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1 tegen Strasbourg en Montpellier bleef de Nederlander zelfs negentig minuten op de bank.

"We moeten het niet groter maken dan het is, maar ik ben wel gefrustreerd over de laatste paar wedstrijden", zegt Memphis in gesprek met de NOS. "Ik weet niet wat de reden was dat ik de laatste wedstrijden niet heb gespeeld. Het is iets waar ik me aan erger, maar nu moet ik laten zien dat ik er wel in hoor."

"Oranje komt wat dat betreft ook op een goed moment. Hoe lekker is het als ik me na zo'n periode mag melden bij het Nederlands elftal? Ik mag spelen in een geweldig team dat al een aantal goede resultaten heeft neergezet en het vertrouwen heeft om dat een vervolg te geven. Ik mag niet klagen."

Het Nederlands elftal op de training van maandag. (Foto: Pro Shots)

'Ik creëer de meeste kansen en ben betrokken'

Memphis, die in de achtstefinaleduels van Olympique Lyon met FC Barcelona in de Champions League wel twee keer in de basis stond, lijkt zich bij het Nederlands elftal in ieder geval geen zorgen te hoeven maken over een basisplek.

In de eerste tien interlands onder bondscoach Ronald Koeman stond de voormalige aanvaller van Sparta Rotterdam, PSV en Manchester United telkens aan de aftrap. Alleen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije werd hij voortijdig gewisseld.

"Mensen vragen soms hoe het kan dat ik bij Lyon niet hetzelfde spel kan vertonen als bij het Nederlands elftal", aldus 44-voudig international Memphis, die namens Oranje dertien treffers op zijn naam heeft staan.

"Uit de statistieken blijkt dat ik altijd de meeste kansen creëer en betrokken ben. Dat blijf ik doen. Ik kom hier nu zoals ik eind vorig jaar ben weggegaan bij Oranje. Als een gelukkig en blij mens dat gefocust is op het behalen van goede resultaten."

Het Nederlands elftal speelt donderdag in De Kuip tegen Wit-Rusland het eerste duel in de kwalificatiereeks voor het EK 2020. De Italiaan Davide Massa is aangesteld als de scheidsrechter voor die wedstrijd. De ploeg van Koeman neemt het zondag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Duitsland.