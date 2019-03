Deze week staat er weer interlandvoetbal op het programma. Naast de wedstrijden van Oranje zijn dit vijf interessante duels om in de gaten te houden.

België-Rusland (donderdag 20.45 uur in Brussel)

Deze wedstrijd gaat tussen de op papier sterkste elftallen uit groep I. De 'Rode Duivels' hebben te kampen met veel blessureleed: Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier, Mousa Dembélé en Vincent Kompany zijn allemaal niet beschikbaar.

Achter de namen van Romelu Lukaku en Thomas Vermaelen staat bovendien nog een vraagteken. Door de overvolle ziekenboeg mogen Youri Tielemans (21) en Jason Denayer (23) hopen op speelminuten.

Bij de Russen kan Vyacheslav Karavaev van Vitesse zijn interlanddebuut maken. De 23-jarige rechtsback is in dat geval de eerste Eredivisie-speler sinds Dmitri Bulykin die uitkomt voor Rusland.

Vyacheslav Karavaev. (Foto: Pro Shots)

Engeland-Tsjechië (vrijdag 20.45 uur in Londen)

Engeland, dat nog nooit Europees kampioen werd, begint met een op papier moeilijk kwalificatieduel met Tsjechië. Het Manchester City-duo John Stones en Fabian Delph ontbreekt vanwege blessures.

Na de wedstrijd tegen Tsjechië spelen de Engelsen nog tegen Montenegro, om vervolgens in de halve finales van de Nations League tegen Nederland aan te treden. De wedstrijd van vrijdag is dus cruciaal in de voorbereiding op die wedstrijd tegen Oranje.

Wembley is het decor voor Engeland-Tsjechië. (Foto: Pro Shots)

Brazilië-Panama (zaterdag 18.00 in Porto)

Bij de vriendschappelijke interland in Portugal zijn veel ogen vanuit Nederland gericht op David Neres.

De aanvaller van Ajax dwong mede door de historische Champions League-overwinning op Real Madrid (1-4) een plek in de Braziliaanse selectie af, al profiteert hij ook van de afwezigheid van de geblesseerde Neymar en Vinícius Júnior.

Als Neres debuteert bij de 'Goddelijke Kanaries', is hij de eerste Braziliaanse Eredivisie-international sinds Afonso Alves in 2008.

David Neres. (Foto: Pro Shots)

Italië-Finland (zaterdag 20.45 uur in Udine)

Na het missen van het WK in Rusland zijn de 'Azzurri' in de komende EK-kwalificatiewedstrijden op zoek naar eerherstel. Bondscoach Roberto Mancini is in mei 2018 aangesteld om de Italianen naar het EK te leiden.

Een opvallende naam in de selectie van Mancini is de 36-jarige Fabio Quagliarella. De spits van Sampdoria krijgt de voorkeur boven Mario Balotelli, die volgens de bondscoach nog niet in optimale conditie verkeert.

Bij Finland zijn drie (voormalige) Eredivisie-spelers onderdeel van de selectie. Zowel PEC Zwolle-verdediger Thomas Lam als middenvelders Fredrik Jensen (oud-FC Twente) en Tim Sparv (ex-FC Groningen) zijn opgeroepen.

Thomas Lam in duel met ADO Den Haag-spits Tomás Necid, die overigens niet in de Tsjechische selectie zit. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk-IJsland (maandag 20.45 uur in Parijs)

In oktober vorig jaar speelden Frankrijk en IJsland al tegen elkaar in een vriendschappelijke interland. Die wedstrijd eindigde in een verrassend 2-2-gelijkspel en dus is regerend wereldkampioen Frankrijk gewaarschuwd.

Met Albert Gudmundsson (AZ), Hannes Thór Halldórsson, Victor Pálsson (allebei ex-NEC), Aron Gunnarsson, Johann Berg Gudmundsson (beiden oud-AZ) en Alfred Finnbogason (oud-sc Heerenveen) telt de selectie zes spelers die een link met de Eredivisie hebben.

Kolbeinn Sigthórsson, oud-speler van Ajax en AZ, is niet opgeroepen door bondscoach Erik Hamrén.

AZ'er Albert Gudmundsson treedt met IJsland aan tegen Frankrijk. (Foto: Pro Shots)