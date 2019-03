De KNVB staat zondag rond de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland in de EK-kwalificatie stil bij Johan Cruijff. Het is dan precies drie jaar geleden dat de beroemde nummer 14 overleed.

Voor de interland is er op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA een compilatie van mooie acties van Cruijff te zien.

"We kijken intern of we daar als Nederlands elftal iets aan kunnen doen. Het heeft er ook mee te maken wat wel en niet door de UEFA geaccepteerd wordt", zei bondscoach Ronald Koeman maandag op zijn persconferentie in Zeist.

De wedstrijd tegen Duitsland (zondag om 20.45 uur in Amsterdam) is uitverkocht. Voor het kwalificatieduel van donderdag met Wit-Rusland in De Kuip (eveneens 20.45 uur) zijn nog elfduizend kaarten beschikbaar.

Tijdens de duels van Oranje met Wit-Rusland en Duitsland wordt gebruikgemaakt van doellijntechnologie.