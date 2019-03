Hoewel veel internationals in deze fase van het seizoen een zwaar programma hebben, is Ronald Koeman niet van plan om daar rekening mee te houden in de komende interlandperiode. De bondscoach vindt dat spelers moeten wennen aan het drukke speelschema in de top.

"Veel spelers hebben een zwaar programma, met ook Champions League-duels erbij. Maar gelukkig zijn er wederom geen afmeldingen of twijfelgevallen", zei Koeman maandag op een persconferentie in Zeist. "Iedereen is dusdanig fit dat hij kan spelen."

"Voor de meeste spelers is dit drukke programma en de vermoeidheid nieuw", beseft de bondscoach. "Maar dat hoort bij voetbal in de top, ze zullen eraan moeten wennen. En een 1-4-zege van Ajax op Real Madrid geeft alleen maar energie."

Oranje opent de EK-kwalificatiecampagne donderdag in De Kuip tegen Wit-Rusland. Zondag komt Duitsland naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam voor de tweede kwalificatiewedstrijd.

Koeman neemt geen onnodige risico's met niet-fitte spelers

Met de Ajacieden Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Donny van de Beek en Liverpool-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum is een belangrijk deel van de Oranje-selectie nog actief in de Champions League.

De Jong miste vorige week nog de competitiewedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (2-1-zege) vanwege liesklachten. Zondag speelde de middenvelder weer mee tegen AZ (1-0-verlies).

"We zullen niemand opstellen die niet fit is en zullen geen onnodig risico nemen met spelers", stelde Koeman clubtrainers gerust. "Maar kleine pijntjes horen ook bij het voetbal."

Eerste interlands onder Koeman waarbij er iets op spel staat

Koeman werd ruim een jaar geleden aangesteld als bondscoach van Oranje. Na zes vriendschappelijke interlands en vier Nations League-wedstrijden breken er nu duels aan waarbij er écht wat op het spel staat.

"Het is vreemd dat de EK-kwalificatie in maart begint", aldus Koeman. "De spelers strijden bij hun club om het kampioenschap en ik heb ze vier maanden niet gezien. Maar goed, daar hebben onze tegenstanders ook last van. Toen de spelers hier in Zeist binnenkwamen, zag ik dat ze blij waren om weer bij Oranje te zijn."

Behalve Wit-Rusland en Duitsland neemt Oranje het in groep C ook op tegen Noord-Ierland en Estland. De beste twee landen uit de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020. Mocht Oranje dat niet redden, dan heeft het zich al verzekerd van een vangnet in de vorm van de play-offs van de Nations League.

"Elke misstap kan heel duur zijn, zeker omdat we maar vier wedstrijden spelen in deze poule", besefte Koeman. "Daarom is het belangrijk om goed te beginnen."