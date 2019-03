De training van het Nederlands elftal in Zeist is maandag toch besloten. Er mag geen publiek bij aanwezig zijn. De KNVB heeft dat na overleg met de politie besloten, vanwege de aanslag in Utrecht.

Achthonderd mensen hadden zich aangemeld om de training van Oranje op de KNVB Campus te bekijken. De KNVB meldt in een korte verklaring dat de voetbalbond "in nauw contact met de autoriteiten staat en de situatie zal blijven monitoren".

De spelers van Oranje verzamelden zich maandag in Zeist in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (donderdag in De Kuip in Rotterdam) en Duitsland (zondag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam).

"In het kamp van het Nederlands elftal leven wij vanzelfsprekend mee met wat er gebeurd is in Utrecht", zei persvoorlichter Bas Ticheler maandagmiddag op een persconferentie.

Bondscoach Ronald Koeman vertelde bij dat persmoment dat hij het nieuws over de aanslag in Utrecht niet direct hoorde. "We waren met de staf in gesprek. Maar nadat het nieuws tot ons kwam, zijn we natuurlijk wel even voor de televisie gaan zitten om op de hoogte blijven."

Koeman wilde niet speculeren over mogelijke gevolgen voor het duel met Wit-Rusland van donderdag. "Daar is nog niet over gesproken. Laten we afwachten hoe zich dat ontwikkelt, maar natuurlijk is het wel iets wat ons bezighoudt."