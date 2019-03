De UEFA heeft maandag een onderzoek ingesteld naar het obscene gebaar van Cristiano Ronaldo tijdens de Champions League-wedstrijd van Juventus tegen Atlético Madrid (3-0) van vorige week dinsdag.

De 34-jarige aanvaller maakte in de slotfase de bevrijdende 3-0 tegen Atlético Madrid door een strafschop te benutten en vierde die treffer met een suggestief gebaar richting het publiek.

Juventus had aan de ruime overwinning net genoeg om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De 'Oude Dame' neemt het daarin op tegen Ajax, dat zich ten koste van Real Madrid bij de laatste acht voegde in het miljoenenbal.

Door het onderzoek van de UEFA riskeert Ronaldo een schorsing, al is de kans niet groot dat hij daadwerkelijk een of beide duels met Ajax aan zich voorbij moet laten gaan.

Ronaldo imiteerde met zijn actie Atlético-trainer Diego Simeone - de Argentijn greep in de heenwedstrijd tegen Juventus (2-0 voor Atlético) naar zijn kruis om de openingstreffer te vieren - en die kreeg daarvoor een boete van 20.000 euro van de UEFA.

Ajax-Juventus op woensdag 10 april

Ronaldo, die Real Madrid afgelopen zomer voor een bedrag van 100 miljoen euro verliet voor Juventus, is verreweg de belangrijkste speler bij de Italianen. Hij kwam dit seizoen in 36 officiële wedstrijden 24 keer tot scoren.

In het verleden toonde Ronaldo zich uiterst productief in wedstrijden tegen Ajax. De Portugees speelde in het shirt van Real Madrid vijf keer tegen de Amsterdammers en kwam in totaal zeven keer tot scoren.

De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen Ajax en Juventus staat woensdag 10 april op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De return is zes dagen later in Turijn.

Ajax staat voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 in de kwartfinales van de Champions League. Juventus verloor in 2017 de finale van Real Madrid en won het miljoenenbal voor het laatst in 1996, toen Ajax in de eindstrijd werd verslagen.