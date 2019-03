Willem II heeft maandag afscheid genomen van Donis Avdijaj. De Kosovaarse aanvaller kwam na de winterstop niet meer aan spelen toe bij de bekerfinalist.

Willem II meldt op zijn website dat het contract van de 22-jarige aanvaller "in goed onderling overleg" is ontbonden. Avdijaj kwam afgelopen zomer transfervrij over van Schalke 04 en tekende een contract voor één seizoen met een optie op een extra jaar.

In de eerste seizoenshelft was de oud-speler van Roda JC nog een vaste waarde, hij speelde achttien duels en scoorde acht keer, waarvan viermaal in de Eredivisie.

Eind december kreeg hij net als ploeggenoten Timon Wellenreuther, Thomas Meissner en Atakan Akkaynak een disciplinaire straf. Het kwartet moest de uitwedstrijd tegen FC Emmen voor straf vanaf de tribune bekijken.

Willem II lijkt veilig in Eredivisie

Daarna liep Avdijaj een spierblessure op. "Doordat hij na het trainingskamp in Spanje niet fit raakte, speelde hij na de winterstop geen wedstrijden meer", meldt Willem II.

De Tilburgse ploeg speelt op 5 mei de bekerfinale tegen Ajax. Na de 2-3-zege van zaterdag op Feyenoord staat Willem II op een veilige negende plek in de Eredivisie.

