Alex Pastoor gaat per direct als hoofdtrainer aan de slag bij SCR Altach. De geboren Amsterdammer tekent een contract voor de rest van het seizoen bij de Oostenrijkse formatie, die uitkomt op het hoogste niveau.

De 52-jarige Pastoor zat zonder club nadat hij eind 2017 door Sparta Rotterdam was ontslagen. Het wordt de tweede klus in het buitenland voor Pastoor, die in 2014 enkele maanden coach was bij het Tsjechische Slavia Praag.

In Nederland stond de oud-middenvelder als hoofdtrainer voor de groep van Excelsior (2009-2011), NEC (2011-2013), AZ (2014) en dus Sparta. Bij de Rotterdammers moest hij het veld ruimen na de historische 0-7-nederlaag tegen stadgenoot Feyenoord.

De overstap naar Oostenrijk betekent voor Pastoor een hereniging met Altach, waar hij een half jaar speelde en in 2002 zijn carrière beëindigde. Tussen 1999 en 2001 bracht de Nederlander zijn spelersloopbaan ook al door in Oostenrijk, bij Austria Lustenau.

Altach is in de reguliere competitie in de Oostenrijkse Bundesliga op de elfde en voorlaatste plek geëindigd en is daardoor veroordeeld tot play-offs voor lijfsbehoud. Alleen de nummer twaalf degradeert uiteindelijk naar het tweede niveau.