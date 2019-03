Lionel Messi is onder de indruk van de staande ovatie die hij zondagavond in Sevilla kreeg van de supporters van Real Betis. De sterspeler van FC Barcelona leverde met een hattrick een cruciale bijdrage aan de 1-4-zege van de Catalanen.

"Ik kan me niet herinneren dat ik tijdens een wedstrijd ooit een applaus heb gekregen van fans van de tegenpartij", zei Messi na het duel tegen Spaanse media. "Daar ben ik heel blij mee en wil de supporters dan ook bedanken."

De 31-jarige Argentijn opende na achttien minuten de score met een schitterende vrije trap en maakte er in de blessuretijd van de eerste helft ook 0-2 van. Nadat Luis Suárez in de 63e minuut voor de derde Catalaanse treffer tekende en Betis via Loren Morón wat terugdeed, zorgde Messi vijf minuten voor tijd voor misschien wel de mooiste treffer van de avond.

De sterspeler van Barcelona kreeg de bal terug van Ivan Rakitic en stiftte de bal op fenomenale wijze over doelman Pau López via de onderkant van de lat in het doel, waarna hij door het thuispubliek werd getrakteerd op een massaal applaus.

Messi maakte tegen Real Betis zijn 45e hattrick voor Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Iedereen geniet van dit Messi-tijdperk'

Voor Messi was het al de 51e hattrick uit zijn loopbaan en zijn 45e in dienst van Barcelona (zes voor Argentinië). Niet alleen de thuisfans waren onder de indruk van Messi, ook trainer Quique Setién van Real Betis kwam loftuitingen tekort om de topscorer van La Liga te prijzen.

"Messi speelt bijna elke week op een ongelooflijk niveau en is in staat om in zijn eentje wedstrijden te beslissen", zei een geïmponeerde Setién, die bijval kreeg van Barcelona-coach Ernesto Valverde.

"De wedstrijd van Leo was buitengewoon. Hij scoorde nu drie keer, maar had er ook vier kunnen maken. Dat bewijst maar weer eens wat voor speler hij is", aldus Valverde. "Iedereen geniet van dit tijdperk met Messi. Het zegt veel dat zelfs de supporters van Betis hem toejuichen. Dat is een erkenning van zijn kwaliteiten."

Door de ruime zege van Barcelona staat de ploeg van Valverde als koploper tien punten los. Atlético Madrid bezet de tweede plek, gevolgd door stadgenoot Real.

