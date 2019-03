Atlanta United heeft weer gelijkgespeeld in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Het team van Frank de Boer kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Philadelphia Union.

Philadelphia kwam kort na rust op voorsprong, doordat Brendan Aaronson van net buiten het strafschopgebied binnenschoot. Dat was tegen de verhoudingen in, want in de eerste helft was het de ploeg van De Boer die het spel maakte en de kansen creëerde.

Na de 0-1 ging Atlanta United op jacht naar de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk in de 70e minuut. De net ingevallen Barco Ezequiel kopte een voorzet van rechts binnen. Aan de voorzet ging een mooie aanval vooraf, waarbij de verdediging van Philadelphia uit elkaar werd gespeeld.

De Boer heeft twee van zijn eerste zeven wedstrijden gewonnen bij Atlanta. Hij wacht nog op zijn eerste zege in de MLS. Atlanta United werd vorig jaar kampioen.