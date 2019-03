Frank de Boer is er zondag (lokale tijd) met Atlanta United niet in geslaagd de eerste overwinning in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) te boeken. 'The Red Stripes' speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Philadelphia Union.

Philadelphia kwam twee minuten na rust zelfs verrassend op voorsprong in het Mercedes-Benz Stadium via Brendan Aaronson, die van net buiten het strafschopgebied raak schoot.

Na de 0-1 ging Atlanta United op jacht naar de gelijkmaker en die viel twintig minuten voor tijd via Barco Ezequiel. De invaller kopte raak uit een voorzet van Julian Gressel. De winnende treffer bleef vervolgens uit voor de thuisploeg.

Door de remise bleef De Boer voor de vijfde keer in zijn eerste zeven wedstrijden als trainer van Atlanta zonder winst. De regerend kampioen in de MLS wacht bovendien nog op de eerste competitiezege.

Atlanta begon het seizoen met een nederlaag tegen D.C. United (2-0) en kwam vorige week niet langs FC Cincinnati (1-1). De ploeg van De Boer staat op de negende plek in de Eastern Conference met twee punten.

Voor Philadelphia betekende de remise in het Mercedes-Benz Stadium het eerste punt van het seizoen. Atlanta vervolgt de competitie op 31 maart met een uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen Colombus Crew SC, dat net als koploper D.C. United zeven punten heeft.