Een weergaloze Lionel Messi heeft FC Barcelona zondagavond naar een duidelijke zege op Real Betis geleid: 1-4. De sterspeler van de Spaanse koploper maakte drie treffers in Estadio Benito Villamarín, en de ene goal was nog fraaier dan de andere.

Messi speelde zijn 674e officiële wedstrijd voor FC Barcelona, waarmee hij het aantal van Andrés Iniesta evenaarde. Alleen Xavi (767 duels) heeft vaker het shirt van de Catalaanse topclub gedragen.

De 31-jarige vedette vierde die mijlpaal door in de achttiende minuut de score te openen. Messi krulde een vrije trap vanaf zo'n 20 meter zeer fraai in de kruising, zijn 29e La Liga-goal ooit uit een vrije trap en zijn 27e competitietreffer van dit seizoen.

Vlak voor rust maakte de aanvoerder van Barça ook de 0-2, en wederom was het een mooi doelpunt. Luis Suárez zette Messi met een geniaal hakje alleen voor keeper Pau López en de Argentijn faalde niet.

De zeer fraaie 0-1 van Lionel Messi. (Foto: ANP)

Fraai slotakkoord Messi

Na ruim een uur spelen maakte Suárez zelf de 0-3, na een slalom tussen drie verdedigers van Betis door. De oud-Ajacied staat op achttien doelpunten dit seizoen in La Liga.

De bezoekers uit Sevilla kwamen door een - eveneens mooie - goal van Loren Móron terug tot 1-3, maar het slotakkoord was voor Messi. De man van de wedstrijd stiftte de bal op onnavolgbare wijze over López in het doel: 1-4.

Het was de 33e hattrick van Messi in La Liga, zijn 45e namens Barcelona en de 51e in zijn carrière. (Bekijk de drie goals van Messi)

Barcelona vergrootte de voorsprong op nummer twee Atlético Madrid met de zege naar tien punten (66 om 56). De Madrilenen verloren zaterdag met 2-0 bij Athletic Bilbao. Nummer drie Real Madrid won zaterdag wel (2-0 tegen Celta de Vigo), maar heeft al een achterstand van twaalf punten op de koploper.

Lionel Messi viert zijn 0-2 met Luis Suárez. (Foto: Pro Shots)

PSG zet nummer twee Lille op twintig punten

In de Franse Ligue 1 kwam Paris Saint-Germain nog wat dichter bij titelprolongatie. De koploper won voor eigen publiek met 3-1 van Olympique Marseille. Voor de thuisclub kwamen Ángel Di María (twee) en Kylian Mbappé tot scoren.

Valère Germain zorgde voor de gelijkmaker van Marseille, waarbij Kevin Strootman in de 69e minuut inviel. De middenvelder meldt zich komende week in Zeist voor de interlandperiode met Oranje. Marseille moest vanaf de 62e minuut met tien man verder na een rode kaart voor doelman Steve Mandanda.

PSG bracht de marge met Lille op twintig punten, ook nog met een wedstrijd minder gespeeld. De nummer twee verloor vrijdag met 0-1 van AS Monaco.

