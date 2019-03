De spelers van Ajax blijven ook na de verdiende nederlaag van zondag bij AZ (1-0) geloven in de titel, al kon Daley Blind in Alkmaar geen antwoord geven op de vraag waarom zijn ploeg het dit seizoen steeds laat afweten als het in de buurt van PSV kan komen.

"Ik weet ook niet wat dat is", zei Blind na de wedstrijd in het AFAS Stadion. "Maar als je kampioen wil worden, dan moet je het iedere week laten zien."

Bij een zege op AZ had Ajax over twee weken in de volgende speelronde van de Eredivisie tijdens een rechtstreeks duel met koploper PSV een aanval kunnen doen op de koppositie. Nu moet de club uit Amsterdam voorkomen dat de lijstaanvoerder een voorsprong van acht punten pakt en een voorschot neemt op prolongatie van de landstitel.

"Natuurlijk is er nu nog niets beslist", zei Blind. "Als we PSV verslaan, is het verschil nog maar twee punten. En we hebben dit seizoen al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Maar het is wel doodzonde. Die wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan. Maar we waren vandaag zo slordig in balbezit. Ik leed ook veel te vaak balverlies."

Dat kon ook zeker gezegd worden van Frenkie de Jong, die terugkeerde in de basis nadat hij woensdag het duel met PEC Zwolle (2-1-zege) miste door een lichte blessure.

"Het is heel frustrerend, we verdienden het vandaag niet om te winnen. AZ was sterker", zei de toekomstige middenvelder van FC Barcelona tegen de NOS. "Ik hoop niet dat ik Ajax ga verlaten zonder prijs, maar de titel is nog een reële optie."

De 1-0 van Guus Til. (Foto: Pro Shots)

'Ene wedstrijd is andere niet'

AZ-aanvoerder Guus Til maakte in de 56e minuut de enige goal van de wedstrijd. De thuisploeg kreeg genoeg kansen om nog vaker te scoren, terwijl Ajax vooral slordig was.

"AZ gaf ons alle gelegenheid om te voetballen. Maar daar deden we niets mee", baalde Blind. "Zo is de ene de andere wedstrijd niet. Anderhalve week geleden wonnen we nog bij Real Madrid, omdat ons positiespel zo goed verzorgd was."

Het liefst had de Oranje-international volgende week al tegen PSV gevoetbald. "Want je wil dit zo snel mogelijk goedmaken", zei hij. "Aan de andere kant komen er met het Nederlands elftal ook mooie wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland aan."

