Trainer John van den Brom is blij dat er met de 1-0-zege op Ajax eindelijk een einde is gekomen aan een troosteloze reeks van AZ tegen clubs uit de traditionele top drie. De Alkmaarders hadden al ruim drie jaar geen competitieduel tegen PSV, Ajax of Feyenoord gewonnen.

"Heel eerlijk: het was wel een beetje een frustratie voor mij persoonlijk", gaf Van den Brom na afloop toe bij FOX Sports. "Elke keer als er een grote wedstrijd aan kwam werd het weer opgerakeld. Daar werd ik dood- en doodziek van."

AZ wachtte al sinds 24 januari 2016 op een overwinning in de Eredivisie tegen een topclub. Na de 4-2-zege ruim drie jaar geleden op Feyenoord volgde een reeks van zeventien wedstrijden zonder zege.

"Natuurlijk frustreerde dat enorm, maar ik hoop dat we daar even van af zijn. Wij kunnen dus ook van Ajax winnen", zei de zichtbaar opgeluchte AZ-trainer, die na dit seizoen naar FC Utrecht vertrekt om daar Dick Advocaat op te volgen.

AZ staat dankzij de overwinning in punten gelijk met nummer drie Feyenoord, dat zaterdag verrassend thuis met 2-3 verloor van Willem II. "Hopelijk helpt dit resultaat ons om de komende weken vol voor de derde plaats te gaan", kijkt Van den Brom alvast vooruit.

Guus Til werd matchwinner met zijn treffer in de 56e minuut. (Foto: Pro Shots)

'Bijzonder dat het maar 1-0 is gebleven'

Matchwinner in Alkmaar werd Guus Til. De middenvelder benutte in de 56e minuut een van de talrijke kansen van de thuisclub.

"Het is eigenlijk bijzonder dat het maar bij 1-0 is gebleven", vond Til. "Ik denk niet dat we de afgelopen jaren in topduels zoveel op doel hebben geschoten als vandaag. Daar mogen we blij mee zijn, maar we moeten nog wel scherper worden in de afronding."

Ook Til is blij dat de troosteloze reeks van AZ tegen clubs uit de traditionele top drie eindelijk is gestopt. "De laatste keer dat we van Ajax wonnen was ik vijftien", weet de 21-jarige aanvoerder. "Toen zat ik nog in de jeugdopleiding. Zo lang geleden was dat dus."

Met nog acht wedstrijden te spelen heeft AZ net als Feyenoord 47 punten, maar op basis van meer gemaakte doelpunten bezetten de Rotterdammers de derde plaats. Op 20 april staan beide ploegen nog tegenover elkaar in De Kuip.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie