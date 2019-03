Liverpool heeft zondag de koppositie heroverd in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp won moeizaam van het vrijwel gedegradeerde Fulham: 1-2. Davy Pröpper en Jürgen Locadia ontsnapten met Brighton & Hove Albion aan uitschakeling in de FA Cup.

Liverpool heeft door de zege op Fulham twee punten meer dan concurrent Manchester City, dat nog een wedstrijd moet inhalen. De titelhouder won zaterdag met 3-2 van Swansea City in de kwartfinales van de FA Cup.

Liverpool, dat woensdag Bayern München uitschakelde in de Champions League, kwam door een treffer van Sadio Mané in de 26e minuut op voorsprong. Daarna viel de ietwat vermoeide titelkandidaat stil.

Een fout van aanvoerder Virgil van Dijk leek Liverpool duur puntenverlies te kosten. De veelgeprezen verdediger kopte te zacht terug op doelman Alisson, waardoor mede-international Ryan Babel in de 74e minuut de gelijkmaker op zijn naam kon brengen (1-1).

Tot grote opluchting van Van Dijk beging daarna Fulham-doelman Sergio Rico een domme overtreding, waardoor invaller James Milner van 11 meter alsnog drie punten kon veiligstellen voor Liverpool. International Georginio Wijnaldum speelde net als Van Dijk de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Ryan Babel maakte de enige treffer voor Fulham. (Foto: Pro Shots)

Gevoelige nederlaag Chelsea bij Everton

Chelsea speelt al geen rol meer in de titelrace en moet hopen op een plaats bij de eerste vier, wat nodig is voor plaatsing voor de Champions League. Met een 2-0-nederlaag bij Everton deed de ploeg van trainer Maurizio Sarri in dat opzicht zondag slechte zaken.

Everton, dat twaalfde staat in de Premier League, kwam vroeg in de tweede helft door een treffer van Richarlison op voorsprong. Twintig minuten voor tijd zorgde Gylfi Sigurdsson voor de beslissing door na het missen van een penalty alsnog te scoren uit de rebound.

Chelsea blijft na dertig wedstrijden steken op de zesde plaats met 57 punten. De Londenaren hebben de nummer drie, vier en vijf - Tottenham Hotspur (61), Arsenal (60) en Manchester United (58) - nog wel in het vizier. Liverpool (76) en Manchester City (74) steken dit seizoen ver boven de rest uit.

Chelsea deed slechte zaken in de strijd om een CL-ticket (Foto: Pro Shots)

Locadia scoort voor Brighton

Premier League-club Brighton & Hove Albion leek tegen Millwall op weg naar de uitgang in de kwartfinales van de FA Cup toen de nummer twintig van het Championship in de slotfase op 2-0 kwam via de Ieren Alex Pearce (70e minuut) en Aiden O'Brien (79e minuut).

Locadia tekende twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd voor de aansluitingstreffer voor Brighton, waarna Solly March in de 95e minuut ook nog 2-2 maakte.

In de verlenging werd er niet meer gescoord, waarna Brighton & Hove Albion de strafschoppen beter nam (4-5). Pröpper en Locadia schoten raak vanaf 11 meter, terwijl Mahlon Romeo en Jake Cooper misten namens Millwall.

Er werd na de wedstrijd op The Den ook meteen geloot voor de halve finales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi. Brighton treft Manchester City, terwijl Watford het zal opnemen tegen Wolverhampton Wanderers.

Jürgen Locadia maakte de 2-1 namens Brighton & Hove Albion. (Foto: Pro Shots)

