Matthijs de Ligt concludeert dat Ajax de uitwedstrijd tegen AZ volkomen verdiend heeft verloren. De aanvoerder vond zijn ploeg in Alkmaar onherkenbaar spelen.

"We waren vandaag onszelf niet", zei De Ligt, die de achterstand op PSV zag oplopen tot vijf punten, na de 1-0-nederlaag bij FOX Sports. "AZ zat er fel op, wij lieten ons afbluffen."

De scherpte die AZ aan de dag legde, miste De Ligt bij zijn eigen ploeg. "Daardoor verliezen we de duels en zijn de tweede ballen voor AZ. Normaal zijn we juist zo vast in de passing, maar nu was het heel slordig. Hoe dat komt? Als ik het wist, zou ik het zeggen. We hadden vandaag een offday, dat is heel teleurstellend."

Hoewel de nederlaag hard aankomt bij De Ligt, denkt de aanvoerder niet dat het onmogelijk is om het gat met PSV in de resterende acht wedstrijden te dichten. Over twee weken, na de interlandbreak, staat in de Johan Cruijff ArenA de topper tussen Ajax en PSV op het programma.

"We hoorden voor de wedstrijd al dat PSV had gewonnen van VVV. We wilden de druk erop houden, dus dan is het heel zuur dat de achterstand nu vijf punten is. Tegen PSV moeten we weer op ons best zijn."

Trainer Erik ten Hag geeft de strijd om de titel nog niet op. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Uitvallen Ziyech brak ons ritme'

Ook trainer Erik ten Hag zag de vierde nederlaag van het seizoen als een lelijke streep door de rekening. "Dit is vervelend, je loopt vandaag tegen een enorme dreun aan."

Net als De Ligt denkt Ten Hag niet dat Ajax de titelaspiraties nu hoeft op te bergen. "We moeten dit verwerken en dan in de achtervolging. Het is nog niet gedaan, al is dit wel een vervelende zondag voor ons."

Ten Hag zag het vroeg uitvallen van Hakim Ziyech als een van de oorzaken van het povere optreden van Ajax in Alkmaar. De spelmaker - die woensdag tegen PEC Zwolle ontbrak wegens een kuitblessure, maar weer fit genoeg leek op in de basis te staan - haakte al in de 23e minuut af.

"Gisteren ging alles goed en daarom durfde ik het wel aan om hem te laten spelen", aldus Ten Hag. "Het was vervelend om hem al zo snel te moeten wisselen. Het brak bij ons het ritme."

