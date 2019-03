PEC Zwolle heeft zondag een zwaarbevochten 0-2-zege geboekt in het degradatieduel met Excelsior. FC Groningen won door een eigen doelpunt van Lex Immers met 1-0 van ADO Den Haag.

Lange tijd leek het duel tussen Excelsior en PEC Zwolle af te stevenen op 0-0, maar in de slotfase sloeg de ploeg van trainer Jaap Stam alsnog twee keer toe. Kingsley Ehizibue en Younes Namli waren trefzeker namens de bezoekers.

Zwolle doet door de zege goede zaken in de strijd tegen degradatie. De club stijgt naar de twaalfde plaats in de Eredivisie en staat vier punten voor op nummer zestien De Graafschap, dat bij de huidige stand veroordeeld zou zijn tot het spelen van play-offs.

Excelsior incasseerde de derde nederlaag op rij. De Rotterdamse ploeg heeft in de laatste vier duels niet meer gescoord en staat één punt boven de degradatiestreep.

Lennart Thy mist een kans voor PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Damen kan treffer Zwolle lang voorkomen

Pas in de 51e minuut was Excelsior voor de eerste keer dicht bij een treffer. Keeper Mickey van der Hart tikte het schot van Mikael Anderson nog net uit zijn doel.

Lennart Thy en Mike van Duinen (ex-Excelsior) lieten in de eerste helft namens het betere PEC grote kansen liggen, ook door toedoen van doelman Alessandro Damen.

De Rotterdamse goalie hield in de 68e minuut ook nog Ehizibue van scoren af. Tegen diens kopbal, die volgens de arbitrage via de binnenkant van de paal over de lijn ging, en de doeltreffende solo van Namli had Damen echter geen verweer: 0-2.

Groningen blijft in spoor Heracles

Nummer acht Groningen blijft door de zege op ADO in het spoor van nummer zeven Heracles, dat zaterdag met 3-2 won van Vitesse. Het verschil tussen beide ploegen is vier punten.

ADO, dat voor de derde keer op rij verloor, moet serieus naar beneden gaan kijken. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk, nu dertiende, heeft slechts drie punten meer dan De Graafschap en FC Emmen, die respectievelijk zestiende en zeventiende staan.

De eerste grote kans in het duel was voor FC Groningen. Na een voorzet van Deyovaisio Zeefuik kon Ajax-huurling Kaj Sierhuis de bal in één keer op doel schieten. Zijn inzet ging in het zijnet.

Na ruim een half uur spelen kwam Groningen op gelukkige wijze op voorsprong. ADO-middenvelder Immers kreeg de bal bij een corner tegen zijn arm en zag de bal vervolgens op ongelukkige wijze in zijn eigen doel belanden.

In de eerste helft ontstond er een opstootje tussen Groningen en ADO. (Foto: Pro Shots)

Gemoederen lopen hoog op vlak voor rust

De gemoederen liepen daarna hoog op in het duel, met een opstootje tot gevolg. Groningen-verdediger Zeefuik deelde daarbij een duw uit en ADO-middenvelder Abdenasser El Khayati leek na te trappen.

Beide spelers werden door scheidsrechter Dennis Higler bestraft met geel. Higler ging in de rust op bezoek in beide kleedkamers om ervoor te zorgen dat het duel niet uit de hand zou lopen. Hij moest in totaal zeven keer geel geven.

In de tweede helft bleef Groningen de sterkere ploeg, met een goede mogelijkheid voor Ritsu Doan tot gevolg. Na een schot van Mimoun Mahi ging de inzet van de de Japanner naast het Haagse doel. In blessuretijd verzuimde Mahi oog in oog met ADO-keeper Robert Zwinkels de voorsprong verder uit te breiden.

