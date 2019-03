Ajax heeft zondag een dure misstap gemaakt in de strijd om het landskampioenschap. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in Alkmaar met 1-0 onderuit tegen AZ.

De Amsterdammers zien de achterstand op koploper PSV, dat eerder zondag in de slotfase met 0-1 won bij VVV-Venlo, oplopen tot vijf punten. Na dit weekend staan er nog acht speelronden op het programma in de Eredivisie.

Ajax had in Alkmaar lange tijd niets in te brengen en kwam tien minuten na rust op achterstand door een treffer van Guus Til. Pas in het laatste kwartier kwamen er kansen op de gelijkmaker, maar AZ hield knap stand.

Voor Ajax is het de vierde nederlaag van het seizoen. Eerder waren Feyenoord (6-2), PSV (3-0) en Heracles Almelo (1-0) te sterk voor de ploeg die al sinds 2014 wacht op een landstitel. Op 31 maart, na de interlandbreak, staat in de Johan Cruijff ArenA de topper tussen Ajax en PSV op het programma.

AZ komt door de overwinning in punten gelijk met Feyenoord, dat zaterdag in eigen huis met 2-3 verloor van Willem II. Beide ploegen hebben bovendien hetzelfde doelsaldo (+22), maar dankzij meer gescoorde doelpunten staan de Rotterdammers nog op de derde plaats.

Ziyech valt geblesseerd uit

Bij Ajax keerden Hakim Ziyech en Frenkie de Jong, die woensdag de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1) wegens blessures lieten schieten, terug in de basis. Bij Ziyech pakte die gok verkeerd uit. Halverwege de eerste helft moest Ten Hag de Marokkaan noodgedwongen naar de kant halen en vervangen voor Kasper Dolberg.

Ajax was op dat moment al tot twee keer toe aan een achterstand ontsnapt. De opgekomen rechtsback Jonas Svensson hielp door een slechte aanname een grote kans om zeep, terwijl Mats Seuntjens tegen doelman André Onana aan schoot.

Ook daarna bleef AZ de betere en fellere ploeg, al werd het daar in de eerste helft nog niet voor beloond, mede omdat Nicolás Tagliafico een inzet van Oussama Idrissi van de lijn haalde. Ajax stelde daar alleen een gevaarlijke kopbal van Donny van de Beek, waarbij Ron Vlaar zijn doelman Marco Bizot te hulp schoot, tegenover.

AZ wint eindelijk van club uit top drie

Na rust veranderde het spelbeeld niet en was het wachten op een doelpunt van de thuisploeg. Die viel uiteindelijk in de 56e minuut. Guus Til kreeg de bal uit een corner met wat geluk voor zijn voeten en schoot van dichtbij raak.

Ten Hag hoopte het tij nog te keren met het inbrengen van Noa Lang voor Lasse Schöne. De negentienjarige aanvaller, die woensdag Ajax behoedde voor puntenverlies met de assist op het winnende doelpunt van Daley Blind, kreeg deze keer echter geen voet aan de grond.

Een andere wisselspeler, Klaas-Jan Huntelaar, was met een goede kopbal een kwartier voor tijd nog wel dicht bij de gelijkmaker. Ook daarna kreeg Ajax in een hectische slotfase nog kansen via Noussair Mazraoui en Van de Beek. Aan de andere kant verzuimde AZ de wedstrijd uit de counter in het slot te gooien, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef.

AZ maakt door de zege een einde aan een troosteloze reeks tegen clubs uit de traditionele top drie. John van den Brom, die na dit seizoen vertrekt naar FC Utrecht, had als trainer slechts twee van zijn laatste 32 Eredivisie-duels tegen Ajax, PSV en Feyenoord gewonnen.

