Lieke Martens heeft zondag met FC Barcelona de topper tegen Atlético Madrid in de Spaanse competitie voor vrouwen gewonnen. De wedstrijd in het Wanda Metropolitano, waar een recordaantal van 60.739 toeschouwers aanwezig was, eindigde in 0-2.

Asisat Oshoala opende na 65 minuten de score in Madrid met haar vijfde treffer in vijf competitiewedstrijden. Toni Duggan gooide de topper tien minuten voor tijd op slot.

Martens stond aan de aftrap bij Barcelona en moest twintig minuten voor tijd plaatsmaken voor Andressa Alves. Haar teamgenoot bij de Oranjevrouwen Stefanie van der Gragt zat niet in de selectie van de Catalaanse formatie.

De mannenploeg van Atlético speelde zaterdag een uitwedstrijd tegen Athletic de Bilbao, waardoor het stadion beschikbaar was voor de vrouwen. De topper tegen Barcelona was volgens Atlético de drukbezochtste vrouwenwedstrijd ooit in clubverband.

Door de overwinning verkleinde nummer twee Barcelona het gat met koploper Atlético naar drie punten. Het was pas de tweede nederlaag van het seizoen voor de Madrilenen, die 22 van de eerste 24 wedstrijden dit seizoen winnend afsloten.