Luuk de Jong was na de 0-1-zege van PSV bij VVV-Venlo ontevreden over het spel van zijn ploeg, maar opgelucht dat er toch drie punten werden gepakt.

De winnende goal van Hirving Lozano viel zondag pas vier minuten voor tijd. PSV is daardoor ook na dit weekend verzekerd van de koppositie in de Eredivisie.

De Jong erkende dat het doelpunt van Lozano uit de lucht kwam vallen, omdat PSV in De Koel zeker na rust nauwelijks kansen creëerde. "Het was een heel lastige wedstrijd, we kwamen er na rust niet echt doorheen", zei de aanvoerder van PSV bij FOX Sports.

"VVV hield het goed dicht en wij stonden te veel stil. Het ging allemaal in een veel te laag tempo en dat was makkelijk te verdedigen voor de tegenstander."

Het doelpunt van Lozano was niet het resultaat van een uitgespeelde aanval, maar viel na een knappe individuele actie van de Mexicaan. "We mogen blij zijn dat we spelers met zulke individuele kwaliteiten hebben. Maar daar moeten we eigenlijk niet op leunen."

Van Bommel prijst Dumfries

Ook trainer Mark van Bommel zag zijn ploeg een moeizame wedstrijd spelen. "VVV is een stugge tegenstander en het kunstgras werkt ook niet in ons voordeel. Het belangrijkste is dat we geduld hebben gehad. Met de wissels kregen we steeds meer grip op de wedstrijd. Natuurlijk ben je opgelucht als dan vlak voor tijd het doelpunt valt."

Bijna gaf PSV de laat verkregen voorsprong nog uit handen. Twee minuten voor tijd haalde Denzel Dumfries een inzet van Peter van Ooijen van de lijn. Dat uitgerekend zijn rechtsback, die vorige week tegen NAC Breda werd uitgefloten door een deel van de PSV-aanhang, een hoofdrol vertolkte, deed Van Bommel goed.

"Er werd inderdaad wat gefloten vorige week, maar Denzel blijft daar heel nuchter onder. Hij speelt gewoon zijn wedstrijden. Natuurlijk is hij weleens onnauwkeurig, maar dat hoort bij Denzel. Hij is net een locomotief die langs de zijlijn opstoomt. En zoals hij de bal van de lijn haalt, dat kan alleen Denzel."

De zege van PSV is uitermate belangrijk in de titelstrijd. De Eindhovenaren hebben na 26 wedstrijden 67 punten. Dat zijn er vijf meer dan Ajax, dat het verschil bij een zege op AZ weer kan terugbrengen tot twee punten. Op 31 maart, na de interlandbreak, staan de titelkandidaten tegenover elkaar in Amsterdam.

