Stefan de Vrij heeft zondag met een goal een belangrijke bijdrage geleverd aan de 2-3-zege van Internazionale in een vermakelijke stadsderby tegen AC Milan. Amin Younes maakte zijn eerste treffer voor Napoli, terwijl koploper Bayern München uithaalde in de Bundesliga.

De 223e 'Derby della Madonnina' in een officieel duel begon dramatisch voor thuisploeg AC Milan, want Matías Vecino opende al na 134 seconden de score namens Inter. De Uruguayaanse middenvelder schoot van dichtbij binnen nadat Lautaro Martínez de bal met zijn hoofd had teruggelegd.

Ook in de tweede helft kende Inter een vliegende start. Na iets meer dan vijf minuten kopte De Vrij de bal na een corner knap in de verre hoek. Het was de tweede competitietreffer dit seizoen van de Nederlander, die afgelopen donderdag nog een negatieve hoofdrol speelde bij de uitschakeling van zijn ploeg in de Europa League.

AC Milan reageerde deze keer wel snel op de treffer van de bezoekers. Tiemoué Bakayoko kopte zes minuten na de 0-2 de 1-2 binnen, maar de marge bleef niet lang op één. Halverwege de tweede helft kreeg Inter een penalty na een lichte overtreding op Matteo Politano en Martínez maakte geen fout vanaf elf meter: 1-3.

Milan maakte wederom de aansluitingstreffer - verdediger Mateo Musacchio knalde raak na een corner - maar verder kwam de formatie van trainer Gennaro Gattuso niet in San Siro, ondanks twee grote kansen in de absolute slotfase.

Internazionale (53 punten) klimt door de zege over AC Milan (51 punten) heen naar de derde plek in de Serie A.

Napoli verkleint achterstand op Juventus

Oud-Ajacied Younes maakte eerder op zondag zijn eerste treffer voor Napoli en droeg daarmee bij aan een 4-2-zege op Udinese. Door de zege verkleint Napoli de achterstand op koploper Juventus tot vijftien punten.

Na de openingstreffer van Younes maakte José Callejón de 2-0 van Napoli. Door doelpunten van Kevin Lasagna en Seko Fofana kwam Udinese toch weer op gelijke hoogte. Na rust bezorgden Arek Milik en Dries Mertens Napoli alsnog de zege.

Bij Udinese waren Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar basisspelers. Nummer twee Napoli heeft zeven punten meer dan nummer drie Inter en negen punten meer dan nummer vier Milan.

Juventus onderuit tegen Genoa

Juventus ging voor het eerst dit seizoen onderuit in de Serie A. De koploper verloor bij Genoa met 2-0. Zonder Cristiano Ronaldo, die rust kreeg, incasseerde Juventus in de tweede helft twee treffers.

Stefano Sturaro schoot Genoa in de 72e minuut op voorsprong, waarna Goran Pandev de voorsprong van de thuisploeg verdubbelde. Paulo Dybala leek namens Juventus vlak na rust de 0-1 te maken, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd die treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Trainer Massimiliano Allegri had naast Ronaldo ook vaste basisspelers Wojciech Szczesny (keeper), Giorgio Chiellini en Blaise Matuidi rust gegeven in Genua.

Juventus is op 10 april de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Champions League.

Monsterzege Bayern op Mainz

In Duitsland heroverde Bayern München de koppositie in de Bundesliga door een ruime zege op 1. FSV Mainz 05: 6-0. James Rodriguez was de uitblinker in de Allianz Arena. De 27-jarige Colombiaan maakte drie treffers tegen de nummer dertien van de Bundesliga. De andere goals kwamen op naam van Robert Lewandowski, Kingsley Coman en Aphonso Davies.

Bayern gaat door de ruime zege op doelsaldo over concurrent Borussia Dortmund heen. De ploeg van Lucien Favre won zaterdag met 3-2 van Hertha BSC. Op 6 april ontvangt de titelverdediger Dortmund in München.

Bij Mainz speelde Jean-Paul Boëtius alleen de eerste helft. De ploeg van trainer Sandro Schwarz blijft door de nederlaag de nummer twaalf in de Bundesliga.

Bosz met Leverkusen onderuit tegen Bremen

Trainer Peter Bosz leed met Bayer Leverkusen een 1-3-thuisnederlaag tegen concurrent Werder Bremen, dat door de zege op drie punten van nummer zes Leverkusen komt. De zesde plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League.

Leverkusen had de laatste twee wedstrijden gewonnen in de Bundesliga, maar begon tegen Bremen niet goed. Max Kruse maakte al na dertien minuten de openingstreffer voor de bezoekers. Op aangeven van Kruse verdubbelde Milot Rashica de voorsprong van Bremen vlak voor rust.

In de tweede helft maakte Leon Bailey het nog even spannend door uit een vrije trap de aansluitingstreffer te maken. In blessuretijd besliste Kruse het duel definitief in het voordeel van Bremen met zijn tweede treffer.

Bij winst was Leverkusen nummer vijf Eintracht Frankfurt voorbij gegaan. Nu blijft de ploeg van Bosz op de zesde plaats steken, met 42 punten uit 26 duels. Bremen volgt op de achtste plaats, met drie punten minder.

