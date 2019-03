Koploper PSV is zondag ternauwernood aan puntenverlies ontsnapt in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen dankzij een late treffer van Hirving Lozano met 0-1 bij VVV-Venlo.

PSV kwam matig voor de dag in Stadion De Koel en creëerde weinig grote kansen. Het leek dan ook bij 0-0 te blijven, maar Lozano schoot vier minuten voor tijd de winnende treffer binnen in Venlo.

Voor de Mexicaanse aanvaller was het zijn vijftiende competitiedoelpunt van het seizoen. Het is bovendien al de zeventiende keer dit Eredivisie-seizoen dat PSV tot scoren kwam ná de 85e minuut.

Door de nipte zege voorkwam PSV dat de ploeg voor de vijfde keer in 2019 puntenverlies leed. Het team van trainer Mark van Bommel kwam eerder dit kalenderjaar niet langs FC Emmen, FC Utrecht, sc Heerenveen (drie keer 2-2) en Feyenoord (1-1).

PSV staat nu op 67 punten, vijf meer dan naaste belager Ajax. De Amsterdammers, die woensdag nog het inhaalduel met PEC Zwolle speelden, nemen het om 14.30 uur in Alkmaar op tegen AZ. Op zondag 31 maart spelen PSV en Ajax tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Van Bommel koos er tegen VVV voor om te starten met het negentienjarige talent Michal Sadílek. De basisplek voor de Tsjechische middenvelder ging ten koste van Jorrit Hendrix, die genoegen moest nemen met een plek op de bank. Ook Mohammed Ihattaren (17) stond aan de aftrap in Venlo.

De Jong en Dumfries vieren de zege van PSV. (Foto: Pro Shots)

VVV toont zich gretig in openingsfase

VVV toonde zich gretig in de openingsfase en drukte PSV bij vlagen terug op eigen helft, al was de eerste serieuze kans voor de Eindhovenaren. Steven Bergwijn kreeg aan de rand van het strafschopgebied alle tijd en ruimte om uit te halen en zag zijn wat wilde poging over het doel van PSV-huurling Lars Unnerstall gaan.

Na twaalf minuten moest ook Jeroen Zoet voor het eerst in actie komen. De doelman keerde een inzet van Peniel Mlapa. PSV had duidelijk moeite met het felle spel van VVV en kwam vrijwel niet tot echt grote kansen. Angeliño brak na twintig minuten wel door aan de linkerkant, maar de linksback schoot op de voeten van Unnerstall.

Waar PSV daarna nog gevaarlijk werd via Bergwijn - Unnerstall reageerde goed op zijn stiftje - was het VVV dat met een voorsprong de rust in had kunnen en misschien wel had moeten gaan. Johnatan Opoku kreeg de bal enigszins fortuinlijk voor zijn voeten in het strafschopgebied en zag zijn schot ternauwernood gekeerd worden door Zoet.

PSV-huurling Unnerstall speelde een verdienstelijke wedstrijd voor VVV. (Foto: Pro Shots)

PSV ook na rust matig tegen VVV

In de rust greep Van Bommel in door Donyell Malen in te brengen voor Ihattaren, die een moeizame eerste helft kende. Veel veranderde er niet aan het spelbeeld, want de eerste twee kansjes na rust waren voor VVV. Het afstandsschot van rechtsback Moreno Rutten vlak na rust was een prooi voor Zoet en de poging van ex-PSV'er Peter van Ooijen ging ver over en naast.

Een kwartier na rust was PSV alsnog dicht bij de openingstreffer. Luuk de Jong torende boven iedereen uit bij een hoekschop en zag zijn kopbal door Unnerstall over de lat getikt worden. Vlak daarna dook de spits opnieuw gevaarlijk op voor het VVV-doel, maar hij kon te weinig kracht achter de bal zetten.

Het bleek een korte opleving van PSV, dat weliswaar wat meer druk naar voren uitoefende maar amper kansen kreeg. VVV kwam er nog vaker gevaarlijk uit, al moest de thuisploeg het vooral hebben van ongevaarlijke afstandsschoten.

PSV voerde de druk vervolgens op en wist net zoals wel vaker dit seizoen in de absolute slotfase te scoren. Lozano kreeg de ruimte om uit te halen en verschalkte Unnerstall met een laag schot in de linkerhoek. VVV was in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar Denzel Dumfries haalde op spectaculaire wijze de bal van de lijn en zorgde er zo voor dat PSV met de schrik vrijkwam in Venlo.

