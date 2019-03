Ajax begint zondag in de Eredivisie met Frenkie de Jong en Hakim Ziyech aan het duel met AZ. De middenvelders zijn weer fit nadat ze woensdag in het duel met PEC Zwolle (2-1) ontbraken vanwege blessures. Trainer Erik ten Hag kiest voor Dusan Tadic in de punt van de aanval.

Daarmee speelt Ajax in dezelfde opstelling als in de succesvolle return tegen Real Madrid (1-4) in de achtste finales van de Champions League. Kasper Dolberg moet tegen AZ genoegen nemen met een plek op de bank.

De Jong kampte afgelopen week met liesklachten. Ziyech had last van zijn kuit. Ze konden allebei aan het eind van de week weer meetrainen met de groep.

Ook verdediger Noussair Mazraoui staat weer in de basis bij Ajax. Hij liep tegen PEC Zwolle een lichte enkelblessure op, maar is fit genoeg om te spelen.

AZ-trainer John van den Brom kiest voor zijn vaste elf namen. De club uit Alkmaar neemt bij een zege op Ajax met meer dan een goal verschil de derde plaats in de Eredivisie over van Feyenoord. De Rotterdamse club ging zaterdag met 2-3 onderuit tegen Willem II.

AZ-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic en Neres.

Opstelling AZ: Bizot: Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjö, Til, Maher; Stengs, Suentjens en Idrissi.

