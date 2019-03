Zinedine Zidane heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn rentree als trainer van Real Madrid, dat zaterdagavond met 2-0 won van Celta de Vigo. De Fransman genoot met volle teugen van zijn terugkeer in het Estadio Santiago Bernabéu.

"Er is niet veel veranderd sinds de laatste keer dat ik hier was en ik voel me nog altijd thuis hier", zei Zidane na het treffen in Madrid. "Ik ben betrokken bij bijna elke afdeling van de club en voel me fantastisch. De sfeer is goed, iedereen wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten."

Zidane, die in mei 2018 vertrok bij Real omdat de club in zijn ogen behoefte had aan een andere trainer, keerde vorige week maandag terug bij de 'Koninklijke'. De oud-middenvelder is bij de Madrilenen de opvolger van Santiago Solari, die het veld moest ruimen na een reeks teleurstellende resultaten.

Het dit seizoen teleurstellend presterende Real luisterde de rentree van de 46-jarige Zidane op door Celta met 2-0 te verslaan. Isco tekende in de 62e minuut voor de openingstreffer, waarna Gareth Bale een kwartier voor tijd de zege veiligstelde.

Isco viert zijn treffer tegen Celta de Vigo. (Foto: Pro Shots)

Navas niet definitief eerste doelman Real

Zidane genoot vooral van de vele kansen die zijn ploeg creëerde voor eigen publiek. "Het was mooi om te zien hoe vaak we in scoringspositie kwamen. In de eerste helft hadden we het moeilijk, maar na rust kwamen we een stuk sterker voor de dag. Dat toont ook aan dat we fysiek in orde zijn. Het was geen perfecte wedstrijd, maar ik zag wel veel positieve punten."

Zidane baarde opzien door linksback Marcelo en doelman Keylor Navas - ten koste van respectievelijk Sergio Reguilón en Thibaut Courtois - hun basisplek terug te geven. Volgens de coach is de wisseling van de wacht onder de lat geen definitieve wijziging.

"Dit keer was het Keylor die speelde, maar ook Thibaut gaat zijn wedstrijden spelen", liet Zidane weten. "Een club als Real Madrid heeft twee geweldige keepers nodig en dan is het aan de coach om de moeilijke beslissing te nemen wie er speelt. Ik reken in ieder geval tot het einde van dit seizoen op beide doelmannen."

Real werd eerder deze maand door Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League en doet ook niet serieus meer mee in de titelstrijd. De 33-voudig kampioen van Spanje bezet de derde plek in La Liga met een achterstand van negen punten op koploper FC Barcelona, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga