AZ-Ajax ·

Matthijs de Ligt tegen FOX Sports: "We waren onszelf niet vandaag. We waren het hele duel onderliggende partij. AZ zat er fel op, wij lieten ons afbluffen. Het gaat om titels winnen, we hebben nog acht finales. De volgende wedstrijd tegen PSV moeten we weer op ons best zijn. AZ heeft vandaag in ieder geval verdiend gewonnen."