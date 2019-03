Martin van Geel moet het door de teleurstellende prestaties van Feyenoord dit seizoen geregeld ontgelden bij de aanhang van de Rotterdammers, maar de technisch directeur piekert er niet over om op te stappen bij de nummer drie van de Eredivisie.

Vooral de laatste weken is Van Geel het doelwit van een groep Feyenoord-fans. Supporters roepen tijdens wedstrijden om het vertrek van de directeur en vorige week werden bij De Kuip verhuisdozen neergezet en een spandoek opgehangen om Van Geel richting de uitgang te dirigeren.

"Dat zijn geen leuke dingen en dat doet ook wel iets met je, maar ik ben een topsporter en zal de handdoek nooit in de ring gooien", zei Van Geel zondag bij het programma De Tafel van Kees op FOX Sports.

"Ooit ben ik door een gedeelte van het publiek positief toegezongen, volgens mij op dezelfde melodie als de spreekkoren van nu. Dat was toen redelijk uniek voor een bestuurslid van Feyenoord. Die eer heb ik gehad en ook toen ben ik met beide benen op de grond blijven staan. Dat doe ik nu weer."

Van Geel is sinds de zomer van 2011 technisch directeur van Feyenoord, een functie die hij eerder bekleedde bij Willem II, AZ, Ajax en Roda JC. De geboren Brabander beleefde in het seizoen 2016/2017 zijn hoogtepunt bij Feyenoord, dat toen voor het eerst sinds 1999 de titel veroverde.

Van Geel (rechts) met trainer Giovanni van Bronckhorst. (Foto: Pro Shots)

'Bijna gênant in hoeverre mensen achter me staan'

De kritiek op Van Geel is het gevolg van het zeer teleurstellende seizoen dat Feyenoord doormaakt. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst plaatste zich afgelopen zomer niet voor de groepsfase van de Europa League, doet al een tijdje niet meer mee in de titelstrijd in de Eredivisie en werd onlangs door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

Mede door de pijnlijke 2-3-nederlaag van zaterdag bij Willem II staat zelfs de derde plek op losse schroeven voor Feyenoord, dat nog maar drie punten meer heeft dan nummer vier AZ. De Alkmaarders nemen het zondag voor eigen publiek op tegen Ajax (aftrap 14.30 uur).

"Een thuiswedstrijd moet je altijd winnen, maar we gaven door kinderlijke fouten doelpunten weg", zei Van Geel, die zich ondanks de teleurstellende resultaten van Feyenoord gesteund voelt. "Mensen in de organisatie staan zó erg achter me, dat het bijna gênant is en ik me er ongemakkelijk bij voel. Ik zal nooit opgeven."

Van Geel (rechtsboven) op de tribune bij Feyenoord-Willem II. (Foto: Pro Shots)

Van Persie wil na carrière bij Feyenoord betrokken blijven

De 58-jarige Van Geel ging zondag ook nog in op de rol van Robin van Persie. De 35-jarige aanvaller zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan, maar heeft aangegeven ook na zijn spelerscarrière betrokken te willen blijven bij Feyenoord.

"Robin zou een rol als specialistentrainer wel zien zitten, dat hij bijvoorbeeld één keer in de week iets bij Feyenoord kan doen. Daar zijn we nog over in gesprek", aldus Van Geel.

Feyenoord vervolgt de competitie na de interlandperiode op 31 maart met een uitwedstrijd tegen nummer zes FC Utrecht.

