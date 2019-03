Ole Gunnar Solskjaer heeft weinig goede woorden over voor de manier waarop Manchester United zaterdagavond voor de dag kwam tegen Wolverhampton Wanderers. 'The Red Devils' verloren met 2-1 en strandden daardoor in de kwartfinales van de FA Cup.

"Dit was de slechtste wedstrijd van United sinds ik aan het roer sta. Ik moet helaas concluderen dat we een grote stap terug hebben gezet, vooral in het positiespel en de passing", zei Solskjaer in Wolverhampton tegen Sky Sports.

United, dat de FA Cup in 2016 voor het laatst won, kwam twintig minuten voor tijd op achterstand en incasseerde zes minuten daarna ook de tweede treffer. De 2-1 van Marcus Rashford viel pas in de vijfde minuut van de blessuretijd en kwam dan ook veel te laat om nog een verlenging uit het vuur te slepen.

"Zonder de bal deden we het redelijk, maar aan de bal hanteerden we een veel te laag tempo en speelden we Wolverhampton in de kaart", zei Solskjaer. "We zijn er eigenlijk geen moment in geslaagd om hun doelman onder druk te zetten."

De spelers van Wolverhampton zijn euforisch na de zege. (Foto: Pro Shots)

'We kregen precies wat we verdienden'

Het was het tweede verlies op rij voor United, dat vorige week bij Arsenal (2-0) pas de eerste Premier League-nederlaag onder Solskjaer leed. De Noor, die eind vorig jaar op interim-basis de taken overnam van de ontslagen José Mourinho, zag een groot contrast tussen de wedstrijd tegen Arsenal en het duel met Wolverhampton.

"We speelden goed bij Arsenal en verdienden toen meer dan we kregen. Dit keer kregen we precies wat we verdienden, want we speelden niet goed genoeg om te winnen. Aan de bal lieten we gewoon te weinig zien."

Toch is Solskjaer hoopvol gestemd over het restant van het seizoen. United bereikte vorige week ten koste van Paris Saint-Germain de kwartfinales van de Champions League - daarin is FC Barcelona de tegenstander - en is nog volop in de race voor een plek in de top drie van de Premier League.

"We kunnen nu bij de pakken neer gaan zitten, maar we hebben nog veel om voor te spelen", benadrukte Solskjaer. "Bovendien is United in april en mei altijd wel in vorm. Maak je geen zorgen over de instelling van de spelers, want we komen terug."

