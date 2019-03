Trainer Mitchell van der Gaag heeft begrip voor de woede en teleurstelling die heerst bij de supporters van NAC Breda. De hekkensluiter ging zaterdagavond met maar liefst 0-4 onderuit tegen FC Utrecht en stevent af op degradatie uit de Eredivisie.

De spelers van NAC waagden zich na de uiterst pijnlijke wedstrijd aan een ereronde in het Rat Verlegh Stadion, waar ze door de supporters werden getrakteerd op fluitconcerten en boegeroep.

"Ik kan me wel vinden in het publiek", zei Van der Gaag in gesprek met FOX Sports. "Voetbal is emotie en als er dan dingen worden geroepen, dan is dat normaal. Maar het is natuurlijk niet zo dat je het als speler prettig vindt om er met 0-4 af te gaan."

"Na afloop heb ik ook tegen de jongens gezegd dat ik verantwoordelijk ben. We kunnen het hebben over hoe we omgaan met standaardsituaties en andere zaken, maar de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag ligt bij mij."

Concurrent De Graafschap had eerder op zaterdagavond verrassend met 0-3 gewonnen bij sc Heerenveen, waardoor NAC wist dat een zege op Utrecht noodzakelijk was om nog enigszins in het spoor te blijven. Daar kwamen de geplaagde Brabanders geen moment bij in de buurt.

FC Utrecht viert weer een treffer tegen NAC. (Foto: Pro Shots)

'Moeten blij zijn dat Utrecht op rem trapte'

Utrecht leidde bij rust al met 0-2 in Breda en liep in het eerste kwartier van de tweede helft eenvoudig uit naar een marge van vier. Van der Gaag beseft dat zijn ploeg zich gelukkig moet prijzen met het feit dat er geen monsterscore op het bord kwam.

"In de tweede helft mochten we blij zijn dat Utrecht op de rem trapte en het bij 0-4 bleef. We hoopten juist een ommekeer in te zetten en dat gevoel was er ook, dus dan komt het heel hard aan als je er met 0-4 af gaat."

"Als je redelijk meedraait in de competitie en je krijgt zo'n knal, dan kun je daar beter mee omgaan", vervolgde Van der Gaag. "Dat is op dit moment niet het geval. Dat is lastig en daarom moet ik dit even een plaats geven. We moeten een aantal dingen voor onszelf doornemen en daarbij zo veel mogelijk van de emotie wegblijven."

Door de ruime nederlaag staat NAC nog steviger op de laatste plaats in de Eredivisie. FC Emmen en De Graafschap hebben met nog acht speelronden te gaan acht punten meer.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie