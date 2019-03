Giovanni van Bronckhorst is moedeloos van de manier waarop Feyenoord zaterdag met 2-3 onderuit ging tegen Willem II. De trainer vindt dat zijn ploeg vooral bij de 2-2 en 2-3 in de fout ging.

"Met name de laatste twee goals gaven we cadeau. Met het eerste doelpunt had ik niet zoveel problemen, maar de tweede en derde kunnen niet op dit niveau", aldus Van Bronckhorst bij FOX Sports.

"Dit was een heel teleurstellende wedstrijd. Met name de manier waarop we verloren. Het was beneden peil. Als je de goals op deze manier weggeeft, wordt het heel moeilijk om te winnen."

Feyenoord kwam twee keer op voorsprong (doelpunten van Steven Berghuis en Eric Bottegin), maar incasseerde goals van Freek Heerkens, Fernando Lewis en Alexander Isak.

Een teleurgestelde Giovanni van Bronckhorst na de wedstrijd tegen Willem II. (Foto: ProShots)

'Diepe dalen tekenend voor dit seizoen'

De 44-jarige Van Bronckhorst, die na dit seizoen wordt opgevolgd door Jaap Stam, had moeite om zijn teleurstelling onder woorden te brengen.

"Het is een mix van gevoelens . Er passen niet heel veel positieve woorden bij als je op deze manier verliest", zei de 106-voudig Oranje-international.

"We hebben hoge pieken gehad, maar te veel diepe dalen. Dat is tekenend voor dit seizoen. Uiteindelijk ben ik de verantwoordelijke. Zo werkt voetbal, heel kort door de bocht."

Robin van Persie druipt af na de nederlaag tegen Willem II. (Foto: ProShots)

Van Persie: 'Dit is een zware domper'

Aanvoerder Robin van Persie was eveneens zeer teleurgesteld na het pijnlijke verlies. "Dit is een zware domper. Zulke wedstrijden moet je gewoon winnen, zeker thuis. En uit eigenlijk ook, vind ik", zei hij.

"We maakten goede goals, er was niks aan de hand. Dan moet je dat vasthouden en uitbouwen, maar we wisten die voorsprong niet vast te houden. Dat moeten we onszelf aanrekenen. Ikzelf voorop."

Het was de tweede keer dit seizoen dat Feyenoord in de eigen Kuip punten liet liggen. "Dat is gewoon slecht van onze kant. Punten als vandaag moet je gewoon pakken", aldus Van Persie.

Feyenoord kan zondag op doelsaldo gepasseerd worden door AZ, dat om 14.30 uur thuis tegen Ajax speelt.

