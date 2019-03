Heracles Almelo heeft zaterdag aansluiting gevonden bij de subtop in de Eredivisie. In het eigen Polman Stadion werd Vitesse met 3-2 opzijgezet.

Binnen zeven minuten was er al twee keer gescoord in Almelo: Adrián Dalmau zorgde voor 1-0, waarna Navarone Foor gelijkmaakte.

Nog in de eerste helft scoorde opnieuw Dalmau, kreeg Vitessenaar Max Clark twee keer geel (en dus rood) en tekende Matús Bero uit een penalty voor 2-2. Na rust zorgde Heraclied Dario Van den Buijs voor de beslissing.

De overwinning betekent dat nummer zeven Heracles op 39 punten uit 26 duels komt, waarmee Vitesse en FC Utrecht (allebei veertig punten) dichtbij staan. Nummer vier AZ staat op 44 punten.

Vreugde bij Heracles Almelo-spits Adrián Dalmau, die twee keer scoorde tegen Vitesse. (Foto: ProShots)

Publiek verveelt zich niet in Almelo

Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat Heracles en Vitesse er vol voor gingen. De ploegen maakten er een open wedstrijd van, waarin vroege doelpunten vielen.

Binnen zes minuten was het 1-0 dankzij Dalmau. De Spaanse spits kopte diagonaal raak en liet Vitesse-keeper Eduardo kansloos. Niet veel later was het weer gelijk, want ook Foor was doeltreffend met een kopbal.

In de fase die volgde waren de beste mogelijkheden voor Vitesse, met inzetten van onder anderen Martin Ödegaard en Mohammed Dauda. Het was echt Heracles dat weer de leiding nam: Dalmau scoorde opnieuw met het hoofd en maakte zijn veertiende seizoenstreffer.

De situatie werd er niet beter op voor Vitesse. De lat voorkwam een doelpunt van Vyacheslav Karavaev - onlangs opgeroepen voor Rusland - en Clark kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Brandley Kuwas.

Matús Bero tekende op slag van rust uit een strafschop voor 2-2 namens Vitesse. (Foto: ProShots)

Toch gelijkmaker voor Vitesse

Tegen de verwachting in kwamen de bezoekers nog voor rust toch weer op gelijke hoogte. Arbiter Björn Kuipers kende op aanraden van de VAR een strafschop toe na hands en Bero schoot raak vanaf 11 meter.

Na rust ging het Heracles van trainer Frank Wormuth in overtal op zoek naar de winnende treffer en die kwam er ook. De Belg Van den Buijs zorgde niet voor het vierde kopdoelpunt van de avond en bracht de Almelose fans in vervoering.

De wedstrijd bleef leuk en beide ploegen kregen nog een grote kans. Vitesse-aanvoerder Linssen stuitte op doelman Janis Blaswich en collega-keeper Eduardo hield Dalmau op prachtige wijze van een hattrick af.

