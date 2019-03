NAC Breda heeft zaterdag een zeer pijnlijke avond beleefd tegen FC Utrecht. De hekkensluiter van de Eredivisie ging in eigen huis met 0-4 onderuit en zag concurrent De Graafschap met 0-3 bij sc Heerenveen winnen.

Bij NAC-Utrecht was het halverwege al 0-2 door doelpunten van Jean-Cristophe Bahebeck en Simon Gustafson, die een penalty benutte. Na rust liepen de bezoekers verder uit dankzij Willem Janssen en wederom Bahebeck.

Het zwakke NAC kent een dramatische reeks. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag won voor het laatst in december en bezet met zeventien punten de laatste plek. Het gat naar concurrenten De Graafschap en FC Emmen is al acht punten.

Na de wedstrijd waagden de NAC-spelers zich nog aan een ereronde, maar ze werden door een groot deel van het ontevreden thuispubliek weggehoond.

Het FC Utrecht van trainer Dick Advocaat kent juist een sterke serie. In Breda werd voor de zesde keer op rij niet verloren. De Domstedelingen zijn met veertig punten de nummer zes van de Eredivisie.

Doelpuntenmaker Jean-Cristophe Bahebeck liet zich van zijn acrobatische kant zien bij NAC-FC Utrecht. (Foto: ProShots)

NAC bood aanvankelijk nog partij

In het eerste half uur ging de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion nog redelijk gelijk op. Beide ploegen kregen kansjes, maar het was Utrecht dat het eerst toesloeg toen Bahebeck raak kopte uit een voorzet van Nicolas Gavory.

Nog voor rust kreeg NAC een volgende dreun te verwerken, toen Gustafson een strafschop mocht nemen en koel raak schoot. Het bleek de genadeklap voor NAC, dat een verloren wedstrijd speelde.

In de tweede helft werd de situatie er, in de wetenschap dat concurrent De Graafschap had gewonnen in Heerenveen, alsmaar pijnlijker op voor NAC. Utrecht-aanvoerder Janssen kopte raak uit een corner.

Niet veel later tekende Bahebeck voor zijn derde seizoensgoal en werd het nog een lange avond voor NAC. De supporters lieten duidelijk weten boos te zijn over de prestaties van 'De Parel van het Zuiden'.

Simon Gustafson zorgde op slag van rust voor 0-2 in het Rat Verlegh Stadion. (Foto: ProShots)

De Graafschap boekt tweede uitzege

Bij Heerenveen-De Graafschap was het al in de derde minuut 0-1 door een treffer van Charlison Benschop. Na rust liep de ploeg van scheidend trainer Henk de Jong verder uit dankzij Javier Vet en Delano Burgzorg.

Op 23 februari werd al de eerste zege buiten Doetinchem behaald, toen PEC Zwolle met dezelfde cijfers opzij werd gezet.

De zege in Heerenveen is voor De Graafschap uitstekend nieuws in de degradatiestrijd. 'De Superboeren' klimmen ten koste van FC Emmen - dat vrijdag van Fortuna Sittard verloor - van de voorlaatste naar de zestiende plaats.

Voor Heerenveen kwam er verrassend een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder nederlaag. De ploeg van coach Jan Olde Riekerink staat met 33 punten na 26 speelrondes op de achtste plek.

Wereldkampioene shorttrack Suzanne Schulting werd voor de aftrap van sc Heerenveen-De Graafschap gehuldigd. (Foto: ProShots)

Shorttrackster Schulting gehuldigd

Het duel in het Abe Lenstra Stadion werd voorafgegaan door de huldiging van Suzanne Schulting, die vorig weekend in Bulgarije wereldkampioene shorttrack werd.

De Friese fans die dachten dat de festiviteit een opmaat was voor een mooie avond kwamen bedrogen uit, want al snel was het raak voor De Graafschap. Binnen drie minuten legde Azor Matusiwa terug op Benschop, die alle ruimte kreeg om af te ronden.

Na de treffer ging Heerenveen vol op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er een paar keer ook bijna. Matusiwa verraste bijna zijn eigen doelman Nigel Bertrams en was met een bal tegen de paal het dichtst bij 1-1.

Ondanks kansen voor Mitchell van Bergen, Yuki Kobayashi, Ben Rienstra en Daniel Höegh haalde De Graafschap met 0-1 de rust. In de tweede helft bleef het spel van Heerenveen pover en dat werd de ploeg van Olde Riekerink fataal.

In de 68e minuut tekende Vet na een hoekschop voor 0-2. Het mooiste doelpunt werd twee minuten later gemaakt door Burgzorg, die een solo bekroonde door keeper Warner Hahn koeltjes te passeren en daarmee de winst veilig te stellen.

sc Heerenveen-aanvaller Dennis Johnsen baalt na een van de treffers van De Graafschap. (Foto: ProShots)

