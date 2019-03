Juninho Bacuna heeft zaterdag zijn eerste doelpunt gemaakt in de Premier League. De middenvelder was trefzeker in de verloren uitwedstrijd tegen West Ham United (4-3).

Bacuna was vlak na de 1-0 van Mark Noble (strafschop) verantwoordelijk voor de 1-1. De controleur, afgelopen zomer overgekomen van FC Groningen, kopte een hoekschop van Aaron Mooy op fraaie wijze binnen.

Huddersfield liep daarna uit naar een 1-3-voorsprong door doelpunten van Karlan Ahearne-Grant, maar verspeelde opmerkelijk genoeg in het laatste kwartier nog de zeker lijkende zege.

Eerst was het Angelo Ogbonna die voor de aansluitingstreffer zorgde, waarna Javier Hernández met twee doelpunten, waarvan de laatste in blessuretijd, de ommekeer voltooide.

Huddersfield stevent af op degradatie uit de Premier League. 'The Terriers' hebben als hekkensluiter na 31 speelrondes liefst zestien punten achterstand op nummer zeventien Burnley.

Watford mag zich halvefinalist noemen in de FA Cup. (Foto: ANP)

Watford bereikt als eerste halve finales FA Cup

Burnley verloor in eigen huis op pijnlijke wijze met 1-2 van Leicester City. 'The Clarets' speelden ruim een helft met een man meer, maar gingen desondanks onderuit door een doelpunt in extremis van Wes Morgan.

Newcastle United deed wel goede zaken in de strijd tegen degradatie. De nummer dertien speelde op de valreep met 2-2 gelijk op bezoek bij Bournemouth AFC (2-2) en vergrootte daardoor het gat met nummer achttien Cardiff City tot zes punten.

Er wordt dit weekeinde geen volledige speelronde afgewerkt in de Premier League, omdat tegelijkertijd ook de halve finales op het programma staan van de FA Cup, het belangrijkste bekertoernooi in Engeland.

Watford bereikte daarin zaterdag als eerste de halve finales. 'The Hornets' wonnen voor eigen publiek met 2-1 van Crystal Palace. Andre Gray tekende zo'n tien minuten voor tijd voor het winnende doelpunt.